Diego Reyes confesó su pasado "fiestero": "Tomé decisiones que no eran del todo buenas"

El zaguero mexicano Diego Reyes ha tenido una carrera excepcional. Después de dar el salto de América al futbol europeo con el Porto, pasó por equipos como el Espanyol, la Real Sociedad, Fenerbahce, Leganés, Tigres y actualmente Querétaro. Sin embargo, antes de brillar en el máximo nivel, hubo un momento en el que, según él, fue víctima de malas influencias.

En entrevista con Yosgart Gutiérrez en su podcast 'El Re-Portero', Reyes confesó que tuvo su faceta de "fiestero".

"Yo nunca tomé, nunca fumé, pero no te voy a negar que sí salía de fiesta. Entonces, creo que el poner prioridades antes de las que realmente valen la pena, me llevaron a tomar decisiones que no eran del todo buenas para mí, para mi vida, y que al final caes en una depresión. No le voy a llamar depresión, porque no me sentía tampoco al extremo de estar deprimido, pero sí creo que tocas fondo y dices '¿qué estás haciendo con tu vida?'", declaró.

Sin embargo, a pesar de que al principio pensaba que "era para locos", el exseleccionado mexicano cambió su mentalidad y tomó la decisión de tomar terapia con un psicólogo.

"Te das cuenta de que no estás llevando tu vida a algo más allá y algo más profundo y que puedas impactar más a las personas. Y creo que así me sentía, y tanto así fue que decidí cambiar muchos aspectos de mi vida. Yo considero que la terapia es fundamental para los deportistas. No lo sabía hasta ese entonces".

