Juan Luis Silis contundente ante la aprobación de las Corridas de Toros sin violencia; "Es triste y desagradable", asegura

Pocos minutos después de aprobada la reforma que plantea cambios a las corridas de toros con el fin de evitar la violencia durante el espectáculo en la Ciudad de México, el matador Juan Luis Silis levantó la voz ante lo que consideró una injusticia.

Silis, quien destaca en el ruedo por su valentía, y suma grandes tardes en la Monumental Plaza de Toros México, consideró un error la decisión de las autoridades, al asegurar que no se analizó por completo todo sobre la fiesta brava.

"Es algo muy desagradable, triste lo que han hecho los diputados. Ha quedado para la historia su ignorancia y el votar contra las tradiciones y una fiesta tan bella, no tomaron los fundamentos de la fiesta brava", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Juan Luis, que comenzó su vida como novillero a los 18 años, agregó que en los toros no hay violencia y que la resolución tendrá grandes repercusiones económicas para varios sectores.

"Violencia no hay en la fiesta brava, violencia hay en el futbol o la lucha libre. Estoy indignado, tenemos que esperar que hacen los abogados para que se de un amparo y se lleve el tema a los tribunales. Los toros de lidia están para darles una muerte digna, hay afectación a los ganaderos y los que cuidan el ganado bravo".

El matador, quien estuvo entre los manifestantes que se dieron cita en el Congreso de la Ciudad de México, realizó un llamado a la sociedad para tener mayor conocimiento, dejando claro que no son asesinos, ni disfrutan la tortura de los animales.

"Perdió una batalla pero no la guerra, no somos asesinos, no somos crueles y no vamos a divertirnos con la tortura animal. Nosotros los invitamos a conocer, el toreo es de valores, la fiesta brava es el arte de lidiar reses bravas", finalizó.

