Jorge Campos y Vinny Castilla, el encuentro de dos leyendas en el Alfredo Harp Helú

Mientras las estrellas de Astros y Rockies se preparaban en el campo del estadio Alfredo Harp Helú, afuera, dos leyendas mexicanas se encontraron: Jorge Campos y Vinicio Castilla.

El exarquero de los Pumas y de la Selección Mexicana saludó efusivamente a Vinny, histórico tercera base de los Colorado Rockies. Dos leyendas del deporte nacional.

El Brody y Castilla cruzaron palabras y posaron con el histórico suéter colorido de portero que utilizaba con el combiando nacional.

"Este cabrón me metía a los partidos allá en Estados Unidos cuando estaba en Los Ángeles Galaxy. Me trataba de maravilla... Ahorita ya no me habla porque soy del rival, vivo en Los Ángeles", dijo entre risas Jorge Campos.

Figuras del deporte y farándula se encuentran siempre en los eventos de Grandes Ligas y esta vez no fue la excepción. El encargado de realizar el primer lanzamiento fue el actor y productor Alfonso Herrera.

Otro que robó reflectores previo al duelo en el infierno de la Ciudad de México fue Israel Reyes, lateral de las Águilas del América, que asistió al AHH luego de su partido de ayer frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.