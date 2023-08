Johnny Manziel atentó contra su vida cuando lo despidieron de los Cleveland Browns

El exquarterback de los Cleveland Browns, Johnny Manziel, reveló que estuvo a punto de quitarse la vida cuando lo cortaron del equipo. Y es que, en el documental "Untold: Johnny Football" de Netflix, Manziel confesó que vivió un "infierno" desde que llegó a la liga.

"No me tomó mucho tiempo estar en Cleveland para darme cuenta de que no iba a ser feliz allí. Tenía todo lo que podría haber querido. Tienes dinero, tienes fama [...] y cuando obtuve todo lo que quería, creo que estaba más vacío que nunca", explicó.

Durante el documental, sentenció que uno de sus propósitos era gastar cuanto dinero pudiera para, después, atentar contra su vida. Sus problemas con el alcohol y las drogas ―particularmente con la cocaína y oxicodona― le trajeron problemas tanto dentro, como fuera de la parrilla.

"Meses antes, fui y compré un arma que sabía que iba a usar. Quería que se pusiera tan mal como fuera humanamente posible hasta donde tuviera sentido, y lo hizo parecer como una excusa y una salida para mí", detalló.

LEE TAMBIÉN Taylor Swift batea a Travis Kelce durante un concierto: "Tal vez no quiso recibirme a mí"

Del día que Johnny Manziel intentó quitarse la vida

Fue en el 2016 cuando Erik Burkhardt, exrepresentante del quarterback, cortó su relación laboral con él. No sólo esto. También su familia le "abandonó".

Cuando lo despidieron de los Cleveland Browns, intentó quitarse la vida con un arma que compró meses atrás. Sin embargo, la pistola se encasquilló: "Al día de hoy no sé que pasó, pero el arma se encasquilló".

El documental "Untold: Johnny Football" se estrenará el próximo martes, 8 de agosto, en Netflix.