Diana Flores, la nueva cara de Under Armour

En el marco de la campaña Protect This House: The Legacy, la jugadora mexicana de flag football, Diana Flores, fue presentada como la nueva atleta que será representada por la marca deportiva estadounidense Under Armour.

Con 25 años, Diana cambió la historia del flag football femenil en México. En 2022 se proclamó campeona del mundo y hace unos meses participó del Pro Bowl de la NFL, donde fue coordinadora ofensiva del equipo de Peyton Manning.

En el último Super Bowl, protagonizó el comercial “Run Whit It” que dio la vuelta al mundo y llegó a ganar un premio Emmy.

Acompañada de su familia, Diana se mostró emocionada hasta las lágrimas al repasar su carrera, lo que logró y por recibir el apoyo de Under Armour.

“Es un sueño hecho realidad ver nuestro deporte en lo más alto y enseñarle a los niños y niñas que pueden soñar en grande”, dijo Diana Flores en la presentación.

Así mismo, Diana recordó los tiempos en los que no existían categorías femeniles para practicar futbol americano y por ende tener que jugar contra hombres.

Uno de los homenajes recibidos fue una obra de arte pintada por la artista mexicana Mónica Aguilar, quien reflejó el empoderamiento de la mujer a través del deporte en la figura de Diana Flores, quien puso su firma, número de jersey y la frase “Inspira” sobre el lienzo.

Finalmente, expresó cuáles son sus deseos para el futuro, en los que incluye la participación en los Juegos Olímpicos de 2028, siempre y cuando el flag football sea incluido como deporte olímpico.

“Como atleta voy a seguir protegiendo mi casa, Under Armour lo dice. Seguir poniendo el nombre de México en lo más alto. Tengo el sueño olímpico y que el flag sea parte de los Juegos en 2028. Quiero seguir abriendo oportunidades y que el deporte crezca en todo el mundo”, concluyó Flores.