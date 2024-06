Ana Guevara asegura que su gestión en Conade es la mejor en la historia

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte este 2024 cumple 36 años de su fundación y Ana Gabriela Guevara afirma que la gestión que encabeza desde 2018 es la mejor de la historia.

“Vamos a entregar las finanzas más sanas de la institución, con números a favor porque le hemos recuperado a la tesorería federal dinero de malos ejercicios del pasado y no vamos a dejar deudas”, expresó la directora del organismo en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

La exvelocista detalló que en estos casi seis años al frente de Conade encontró “infraestructuras inconclusas, predios que tenía la institución perdidos, muchos espacios que están concesionados en otros Estados con recursos de la institución y todo lo hemos recuperado”.

Guevara Espinoza señaló que su administración también dio resultado en la relación económico y deportivo porque “hemos hecho mucho más con el menor presupuesto de la historia, somos un 25 por ciento menos de lo que era el sexenio pasado y antepasado".

Ana negó rotundamente que Conade esté involucrada en temas de corrupción durante su gestión.

"Se hablan de denuncias, de desfalcos, pero no tienen acreditado uno solo, la institución ha sido acreedora a 48 auditorias, ocho por año y ninguna autoridad fiscalizadora ha encontrado un hecho de desfalco o de desvíos", remarcó.

Guevara Espinoza definió estas acusaciones como “una guerra sucia, un intento de querer desprestigiar un trabajo en un momento histórico dentro de la institución”, aunque son situaciones que no le preocupan y que entendía que podían suceder con su llegada.

“Sabía que ser la primera mujer como directora de Conade tenía un precio, pero hoy estoy tranquila porque sé que los resultados están y los números me respaldan y que mientras no exista un hecho que acredite lo negativo yo sigo tranquila, enfocada en los que me corresponde”, aseveró.

Al ser señalada por distintas encuestas como una autoridad corrupta en el gobierno de AMLO, Ana puntualizó que "tampoco me preocupa" considera que la gente la menciona porque "es por un tema de conocimiento de nombre" en comparación de la lista de nombres "de todo el gabinete".

