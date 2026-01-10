Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, asegura que "las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha asegurado, tras que "las relaciones" institucionales con el Real Madrid están "rotas, totalmente", aunque cree que las mismas son "reconducibles", siempre dependiendo "de la voluntad de las partes".

Así lo ha asegurado el dirigente azulgrana tras un cóctel de bienvenida de la cena de la Real Federación Española de Futbol en Yeda, sede de la final de la Supercopa de España de este domingo.

"Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas", ha insistido Laporta.

Lee también Cristiano Ronaldo y Portugal se hospedarían en México durante el Mundial 2026

El presidente azulgrana se refiere a las nuevas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira durante la última asamblea de socios de la entidad madridista.

"Las relaciones están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones y siempre vamos a actuar así con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente", ha comentado.

𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐭. pic.twitter.com/xqOe4zd1i8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2026

Preguntado sobre si las mismas se pueden reconducir, Laporta ha indicado que "tanto en el futbol como en la vida, todo es reconducible", aunque depende de la voluntad de las partes.

Lee también Gilberto Mora habló sobre la posibilidad de jugar junto a Álvaro Fidalgo con el Tri en el Mundial 2026

"En este sentido se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas", ha recordado Laporta respecto a las citadas declaraciones sobre el caso Negreira por parte de Florentino Pérez.

En cuanto a la final de mañana, el presidente del Barcelona no cree que el Barcelona sea el favorito a la victoria. "A pesar de como llegan los dos equipos a la final, no hay favoritos, porque en una final nunca hay favoritos", ha indicado.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026, HOY, sábado 10 de enero