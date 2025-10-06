Jesús Ramírez pide paciencia para Efraín Juárez y que Pumas respalde su proyecto

Jesús Ramírez, extécnico campeón del mundo con la Sub-17 en 2005, pidió paciencia para Efraín Juárez en su proceso como entrenador de Pumas.

A pesar de los malos resultados en el Apertura 2025, aseguró que el joven estratega tiene la capacidad necesaria para consolidar su proyecto.

Ramírez recordó lo que Juárez realizó en Atlético Nacional de Colombia, donde dejó buenas sensaciones, y lo señaló como un parámetro para entender que el técnico universitario requiere continuidad y respaldo institucional.

Lee También Gabriel Milito es autocrítico y acepta que Chivas tiene que mejorar para pensar en Liguilla

“Ojalá que le den ese chance, y yo espero que le vaya muy bien, como le fue en Colombia”, comentó.

Los números actuales no acompañan a Juárez. En 29 partidos dirigidos con Pumas, acumula 10 victorias, ocho empates y 11 derrotas, con un balance de 43 goles a favor y 46 en contra. En el torneo actual, el equipo suma tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas tras 12 jornadas.

Las estadísticas reflejan un momento complicado: los universitarios apenas suman 13 puntos en el Apertura 2025 y ocupan el décimo lugar de la tabla. La racha más preocupante son tres derrotas consecutivas, situación que ha encendido las críticas de los aficionados en redes sociales.

Lee También Pumas es víctima de las burlas de aficionados de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras agónica derrota: "Vimos un lindo gatito"

A pesar de ello, Ramírez insiste en que el proyecto no debe romperse por la presión inmediata.

“Los resultados son los resultados y, si no los hay, hay poca paciencia”, admitió, pero subrayó que Juárez busca imprimir un estilo de garra y carácter en el equipo.

El exentrenador valoró el temperamento del actual técnico universitario y lo consideró un rasgo positivo en este tipo de situaciones.

“Prefiero que le sobre y no que le falte (temperamento). A lo mejor tiene que regular algunas cosas, porque es muy apasionado y muy metido, pero así son los estilos de los técnicos”, explicó.

Para Ramírez, la pasión y la intensidad de Juárez deben ser vistas como virtudes, siempre que se acompañen de resultados que respalden su idea de juego. La clave, según dijo, será darle tiempo para consolidar su propuesta futbolística.