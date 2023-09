Jesús Martínez confiesa que siempre ha “querido a un jugador japonés”

Tener a un refuerzo asiático está entre sus objetivos. Por alguna razón, no ha sucedido, pero confía que con el tiempo se dé. Para Jesús Martínez, presidente del Club Leon, el tener a un jugador japonés, siempre ha sido un sueño.

“¿Por qué no? Yo lo platicaba hace poco. Llevo trece años en esta ciudad y siempre busqué traer un refuerzo japonés”, platicó.

Para el propietario del equipo Esmeralda, el tener en sus filas a un jugador japonés, se podría dar gracias a la alianza con Mazda, empresa nipona y nuevo patrocinador del equipo.

Lee también Rayados hizo oficial el regreso de Jesús 'Tecatito' Corona

“Crear brechas importantes abre muchos caminos, que ponen al Club León en un nivel diferente y a otras instituciones. Como lo saben, vemos mucho el lado humano y social. Platicamos con Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México, y tienen 5,200 empleados en la planta de Salamanca. Imagínate cuantos de esos empleados no le van a León y que se puede hacer en el tema social. Acércanos a las familias, al equipo”, indicó

Por otro lado, esta alianza, promete que el equipo femenil y varonil, puedan competir contra equipos de la liga japonesa. Una liga exótica, que trata de volverse internacional.

”Que contesté Dani Calderón (jugadora del León Femenil, presente en la conferencia de la alianza entre León y Mazda), señaló en tono de brama y agregó:” Justo estábamos hablando de la oportunidad, de este boom, no solo del futbol femenil japonés, sino el mexicano que es de los que rompen récord de asistencia, que hemos crecido mucho en varios sentidos. Y que mejor que buscar un tipo de alianza. Hoy vemos el mundial femenino y el boom mundial que fue, con grandes partidos, con grandes jugadoras, así que por qué no pensarlo no solo con japonés, sino con algún equipo de Europa”.