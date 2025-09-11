Jesús Dueñas ratifica denuncia contra el FC Juárez por falsificación de firma

Jesús Dueñas, exfutbolista que militó en equipos como Tigres y Cruz Azul, ratificó su denuncia por falsificación en contra del FC Juárez, el último equipo en su carrera profesional.

El exvolante acudió a la Fiscalía del Estado de México para reclamar que su firma fue falsificada en el contrato que firmó con los Bravos. Dueñas reclama que tenía vínculo por tres años con los fronterizos, mientras que el club solo reconocía uno.

El nacido en Zamora, Michoacán, llegó al FC Juárez en el torneo de Apertura 2023, de la mano del técnico brasileño Ricardo Ferretti. Estuvo en el equipo hasta el Clausura 2024, cuando pasó al Cruz Azul.

“Me falsificaron y después me bloquearon para no dejarme jugar”, dijo el exfutbolista al salir de los juzgados… “Lo que pido es justicia, que no sigan pasando estas cosas en el futbol mexicano”.

Aseguró que en muchas ocasiones buscó conciliar con el cuadro juarense: “Nadie me dio la cara. La Asociación de Jugadores se hizo a un lado. Estoy solo con mis abogados en este tema”, agregó.

La batalla que ya lleva varios meses de iniciada fue a parar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) donde le dieron la razón a Dueñas, quien recibió cerca del 40 por ciento de lo que restaba de su contrato.

Pero pelea por la totalidad, “y también para que esto no les pase a las futuras generaciones. Falsificar es un asunto grave”.

¿Quién es Jesús Dueñas?

Nacido en Zamora, Michoacán, hace 36 años, Jesús Alberto Dueñas Manzo inició su carrera con los Tigres en el 2011, equipo que dejó hasta el 2022 para pasar al FC Juárez.

En el 2023 se fue a Cruz Azul donde solo jugó seis partidos.

Ganador de cinco títulos de Liga MX con los Tigres, jugó 25 partidos con la Selección Mexicana.

