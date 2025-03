Javier Aguirre le deja mensaje a David Faitelson; "Que me deje en paz el pin... cabr..."

Esta noche, después de 16 años, Javier Aguirre conquistó su segundo título como director técnico de la Selección Mexicana y lo hizo por primera vez en la Nations League de CONCACAF. Con doblete de Raúl Jiménez, el Tri rompió la maldición y se consagró campeón del joven torneo de la región. Sin embargo, el Vasco sigue con preocupaciones acerca del equipo, y además, aprovechó para dejarle un mensaje a David Faitelson.

De hecho, al finalizar el partido, Aguirre se acercó a los micrófonos de Línea de 4 para hablar con los encargados de la transmisión en Televisa y ahí fue cuestionado sobre qué le preocupa de la Selección de cara a la próxima Copa Oro.

"Me preocupa que no fuimos regulares. Hicimos el gol y luego jugamos mal, dimos la iniciativa a Panamá. El gol nos afectó lejos de beneficiarnos. Es difícil mantener el ritmo intenso, el rival también juega, pero con eso es con lo que me voy más ocupado, en mantener una forma de juego" declaró Javier.

Después, agregó que para la Copa Oro tiene dos prioridades.

"Vamos a esperar dos cosas. La primera que no me quiten muchos jugadores del Mundial de Clubes y la segunda, que me deje en paz el pinche... el cabrón de Faitelson" concluyó con risas el Vasco.

