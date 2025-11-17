Javier Aguirre lanza mensaje a sus seleccionados tras criticar a la afición de Torreón: "Necesitan piel gruesa"

Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Erick Sánchez hicieron pública su insatisfacción con los abucheos y silbidos que recibió la Selección Mexicana en Torreón tras empatar (0-0) con Uruguay.

Sin embargo, Javier Aguirre no respaldó la postura de sus futbolistas y sentenció que necesitan tener la “piel gruesa” para afrontar este tipo de circunstancias.

“El que no sepa salir al campo y acepte la crítica, no está preparado para esto. La fácil es escudarse en pretextos, pero, en esta Selección, se necesita [tener] fortaleza mental y estar preparado para el escrutinio público”, afirmó con firmeza el Vasco.

El experimentado entrenador mexicano aceptó que la afición tiene toda la libertad de mostrar su inconformidad y que, incluso, al interior del Tri la podrían utilizar como un impulso.

“La gente tiene derecho a reclamar. Si juegas mal, el público te lo señala y te hace sentir su inconformidad. Necesitamos tener la capacidad de ser sometidos a juicio público [porque] eso nos obliga a estar alerta y a mejorar”, añadió.

Javier Aguirre mencionó que su trabajo no se basa exclusivamente en la parte futbolística, sino que también en encontrar elementos que sepan manejar la presión en una Copa del Mundo.

“Tengo que presentar 26 jugadores que me demuestren que tienen un enorme equilibrio emocional [porque] el jugador está sujeto a mucho estrés y hay que estar a la altura de las circunstancias. Mi trabajo es hacer un colectivo que trate de jugar bien al futbol y que sea un ejemplo para nuestra afición”, compartió.

Para finalizar, el Vasco les dedicó un mensaje a los seguidores de la Selección Mexicana, a quienes desea darles una alegría hoy contra Paraguay.

“[Quiero] que se sientan orgullosos de su equipo nacional, que se sientan representados, me gustaría que se vayan a casa orgullos; eso es lo que he logrado permear con los jugadores y creo que vamos por el camino correcto en ese sentido”, reconoció.