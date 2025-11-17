Diego Lainez manda mensaje a los críticos de la Selección Mexicana: “Estamos los mejores del país”

La Selección Mexicana no se encuentra viviendo su mejor momento, una situación que le ha generado una enorme cantidad de críticas y comentarios negativos sobre las expectativas del Tricolor en la Copa del Mundo de 2026.

La presión ha provocado que varios jugadores respondan a esas actitudes de la afición, que reprocha algunas convocatorias de Javier Aguirre, quien, pese a su experiencia, no ha logrado imprimir una idea clara a su equipo.

Uno de esos llamados que han generado polémica para la Fecha FIFA de noviembre fue el de Diego Lainez, jugador de Tigres, que, en opinión de algún sector de la fanaticada, no merece estar en el combinado mexicano.

Con esa presión sobre él, Lainez, quien portó la camiseta número diez en el juego ante Uruguay en Torreón, defendió su lugar, asegurando que actualmente se encuentran los mejores futbolistas del país.

"Me tocó venir a las primeras convocatorias; ahora estoy enfocado en tratar de ganarme un lugar y hacer lo que el profesor me pide. Esto es la Selección Mexicana y estamos los mejores del país. Voy a dar lo mejor el tiempo que me toque jugar".

El exjugador del América, de paso, aprovechó para asegurar que no le pesa portar el dorsal 10 de México, sino que además es una motivación.

"La verdad usar el 10 es una motivación. Hay grandes jugadores que lo han portado y es algo muy bonito", sentenció.