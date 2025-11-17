Más Información

El Tricolor Sub-17 sueña en grande tras eliminar a Argentina y buscará un triunfo ante Portugal

Liga MX: Luis Enrique Santander y el 'Gato' Ortiz serán los árbitros de la primera ronda del Play-In

México vs Portugal Sub-17: Horario y canales para ver EN VIVO los Octavos de final del Mundial

Benjamín Mora, el candidato número uno para tomar al Club Puebla

Checo Pérez y su historial de mascotas; el piloto mexicano es fanático de los perros

mantiene la esperanza de conseguir el título en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, pero para seguir soñando con esto, primero deben de seguir avanzando y su siguiente rival en octavos de final es Portugal.

El camino de México hasta esta instancia no ha sido fácil. Primero, su clasificación pendió de un hilo, pero el destino les sonrió y terminaron colándose a la fase dieciseisavos de final al ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Para acceder a octavos enfrentaron a Argentina, selección que terminó invicta y primera de su grupo con nueve puntos. El duelo estuvo peleado, definiéndose hasta la tanda de penaltis, donde el dramatismo estuvo presente y Santiago López (portero de México) se vistió de héroe para darle el boleto al Tri.

Portugal se metió como segundo de su grupo, enfrentando en la fase previa a Bélgica, protagonizando un duelo con emociones desbordadas y que terminaron ganando 2-1 con doblete de Anísio Cabaral, actual goleador del Mundial Sub-17.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Portugal Sub-17?

  • Día: martes 18 de noviembre
  • Horario: 7:00 horas del centro de México
  • Canales: TUDN y Canal 9

