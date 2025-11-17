México vs Portugal Sub-17: Horario y canales para ver EN VIVO los Octavos de final del Mundial

La Selección Mexicana mantiene la esperanza de conseguir el título en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, pero para seguir soñando con esto, primero deben de seguir avanzando y su siguiente rival en octavos de final es Portugal.

El camino de México hasta esta instancia no ha sido fácil. Primero, su clasificación pendió de un hilo, pero el destino les sonrió y terminaron colándose a la fase dieciseisavos de final al ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Para acceder a octavos enfrentaron a Argentina, selección que terminó invicta y primera de su grupo con nueve puntos. El duelo estuvo peleado, definiéndose hasta la tanda de penaltis, donde el dramatismo estuvo presente y Santiago López (portero de México) se vistió de héroe para darle el boleto al Tri.

Lee también: Tala Rangel rompe el silencio y manda mensaje a la afición que lo abucheó en Torreón

#Sub17 | Cuadro a cuadro, así fue nuestro entrenamiento previo a enfrentar a Portugal. ⚽️



Enfocados en los Octavos de Final. 💆🏻‍♂️#ProyectoSelecciones | #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/HMqdmA0lwr — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 17, 2025

Portugal se metió como segundo de su grupo, enfrentando en la fase previa a Bélgica, protagonizando un duelo con emociones desbordadas y que terminaron ganando 2-1 con doblete de Anísio Cabaral, actual goleador del Mundial Sub-17.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Portugal Sub-17?