Isaac del Toro se roba los reflectores en el Critérium Internacional de La Nucía; enfrenta a los mejores del ciclismo

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE) fue la gran atracción del segundo Critérium Internacional de La Nucía, celebrado este sábado, al conquistar la prueba de eliminación y competir en un espectacular desafío contra Miguel Fuster, seis veces campeón de España de rallys, y su coche, un Ford Fiesta.

Del Toro fue superando rivales en la prueba de eliminación hasta jugarse la victoria con el local Héctor Álvarez (Lidl Trek), bronce en el pasado Europeo sub-21, al que derrotó en la última vuelta.

El mexicano, subcampeón del pasado Giro de Italia, no pudo superar, pese a exigir al máximo, a Fuster en la prueba del coche contra la bicicleta, como tampoco pudieron hacerlo Samu Sánchez y Perico Delgado, dos leyendas del ciclismo español que tomaron parte en el critérium.

En el duelo entre Élite-Leyendas que ha emparejado a Héctor Álvarez y Samuel Sánchez contra Isaac del Toro con Pedro Delgado, la victoria al mejor de tres vueltas fue para la pareja española, mientras que en la carrera de Puntuación el mejor del pelotón ha sido el neerlandés del Visma-Lease a Bike, Dylan van Baarle.

Finalmente no pudo participar por lesión la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease Bike), actual campeona del Tour de Francia, aunque estuvo presente durante toda la jornada animando a los competidores.

