Isaac del Toro cierra la temporada con broche de oro; conquista el Giro del Veneto

En breve más información.
Lee también Isaac del Toro podría competir próximamente en México; esto es lo que se sabe
¡Qué manera de cerrar la temporada!Con un ataque a 10km del final, Isaac del Toro🇲🇽 gana el Giro del Veneto 2025. Su décimo sexta victoria del año.Isaac del Toro 🇲🇽 3:24:29Pavel Sivakov🇫🇷 +0:22Jonas Abrahamsen🇩🇰 +0:23pic.twitter.com/47r0QzpJjb— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 15, 2025
¡Qué manera de cerrar la temporada!Con un ataque a 10km del final, Isaac del Toro🇲🇽 gana el Giro del Veneto 2025. Su décimo sexta victoria del año.Isaac del Toro 🇲🇽 3:24:29Pavel Sivakov🇫🇷 +0:22Jonas Abrahamsen🇩🇰 +0:23pic.twitter.com/47r0QzpJjb