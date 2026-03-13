Isaac del Toro retoma el liderato en Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE) recuperó la maglia azul de líder de la Tirreno-Adriática tras la disputa de la quinta etapa este viernes, ganada por el danés Micahel Valgren (Education First).

En una jornada de 184 km de recorrido rompepiernas, Valgren atacó a sus compañeros de fuga a 27 km para la llegada y sólo pudo seguirle durante unos kilómetros el francés Julian Alaphilippe, con el pelotón de los favoritos a la victoria final a dos minutos.

La diferencia se redujo a 1 minuto 20 segundos cuando quedaban solo 9 km para la meta y pese a que aún quedaba una última subida al Santuario Beato Sainte, la victoria de la etapa no se le iba a escapar a los fugados.

En ese último ascenso del día, Valgren distanció a Alaphilippe para asegurarse la victoria del tramo, mientras que por detrás Del Toro imprimió un fuerte ritmo en el pelotón.

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El ecuatoriano Richard Carapaz atacó a falta de tres km para la pancarta, pero sin éxito. Poco después fue Del Toro el que pasó a la ofensiva y sólo pudo seguirle el estadounidense Mateo Jorgenson.

Este dúo cruzó la meta once segundos después de que lo hiciera Valgren, mientras que el italiano Giulio Pellizzari, que comenzó la etapa como líder, se dejó 28 segundos con respecto al vencedor y 17 con Del Toro, que de esta manera recuperaba el liderato perdido el día anterior.

En la general, el mexicano aventaja en 23 segundos a Pellizzari, en 34 a Jorgenson y en 44 al esloveno Primoz Roglic.

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El sábado se disputará la 6ª y penúltima etapa, que debería ser la decisiva ya que el recorrido de la jornada final no ofrece excesivas dificultades.

Los corredores deberán recorrer 188 km entre San Severino Marche y Camerino, con cuatro puertos de montaña en el camino: el primero, el Sassotetto (13 km al 7,4% de desnivel medio) en la primera parte de la etapa y en los últimos 60 km tres subidas al Camerino, de sólo 3 km pero con rampas de hasta el 22%.