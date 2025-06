Isaac del Toro NO estará en el Tour de France; también se perderá la Vuelta de España

Isaac del Toro se convirtió en el atleta mexicano que más atención acaparó hace unas semanas, pues el ciclista tricolor estaba mostrando su talento en el Giro de Italia, el cual consiguió comandar por una gran cantidad de días, pero al final no logró llevarse el trofeo a casa y ahora deberemos de esperar para verlo en acción de nuevo.

Su destacada participación en la competencia italiana lo puso en el radar de muchos mexicanos que ya ansían por verlo correr de nuevo para apoyarlo como lo hicieron hace un par de semanas. Sin embargo, su participación en competencias de alto nivel como el Tour de France o la Vuelta de España están descartadas para este año.

"Por lo que tengo entendido en mi cabeza en este momento no voy a ir a ningún otro gran tour, es algo quiero reservar para el futuro y que creo que si quiero longevidad en el deporte lo mejor es hacer muchas cosas con calidad y creo que el Giro se hizo con mucha calidad y es algo que para mí va a esperar hacer dos grandes tours el mismo año", comentó en una entrevista para ESPN.

Durante su participación en el Giro de Italia completó 21 etapas, en las cuales comandó unas cuantas con la Manglia Rosa, pero al final perdió el suéter que lo distinguía como el líder de la clasificación y cerró con un histórico segundo lugar en Roma.

La experiencia de competir en su primer gran giro lo hizo sentir satisfecho, ya que consiguió un impresionante resultado y disfrutó de esta competencia.

"Terminé el Giro y no fue como en otras carreras; fui disfrutando, no me dolía algo, me sentía muy bien, porque estoy con mi familia, valorando lo que tengo. El camino es más en solitario y lo valoré, lo viví, aprendí mucho. No quiero sonar así, pero es el primer gran tour que hago bien y lo terminé bastante bien", aseguró para Fox Sports.

El ciclista nacido en Ensenada, Baja California, ya está pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, justa en la que le gustaría competir y dar un gran resultado.

"Creo que es una gran carrera. En nuestro deporte, el ciclismo en Olímpicos es algo muy grande, pero el ciclista todavía no le da la importancia que es. Sin duda alguna me gustaría representar a mi país ahí, es algo que me gustaría hacer, pero si estoy ahí me gustaría hacerlo de la mejor manera. Lo puedo hacer muy bien si llego en condición".

De momento, el mexicano descansará para seguir cumpliendo los objetivos que tiene en mente para su carrera.