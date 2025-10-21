Isaac del Toro es reconocido como el ciclista más importante de su equipo, tras un increíble año 2025

El 2025 ha sido un año espectacular para Isaac del Toro, ciclista mexicano que ha logrado una gran cantidad de triunfos durante la temporada, mismos que le han permitido ganarse el respeto de compañeros y rivales.

Con 21 años de edad, Del Toro asumió con responsabilidad su lugar en el UAE Emirates, equipo en el que comparte vestidor con grandes estrellas, y desde la primera carrera demostró que estaba en el sitio correcto.

Luego de brillar y alcanzar 16 victorias en distintas competencias, además de un segundo lugar en el Giro de Italia, el mexicano recibió palabras de reconocimiento por parte de Joxean Fernández ‘Matxin’, director deportivo del conjunto emiratí, quien adelantó que tendrá un rol más destacado en 2026.

"Ha superado todas nuestras expectativas; incluso las mías, que soy el más optimista con mis corredores. El objetivo era ganar diez carreras este año y ha ganado más", mencionó en entrevista.

El dirigente, quien ha sido pieza clave para brindarle confianza al pedalista azteca, recalcó que más allá de lo hecho en cada prueba, Isaac es un ser humano extraordinario, además de ser un compañero ideal.

"Incluso llegó a regalar una victoria a su compañero Igor Arrieta en Ordizia, algo que me llena de satisfacción. Me tiene completamente enamorado como corredor y como persona", finalizó.