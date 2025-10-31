Más Información
Isaac del Toro encabeza la lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes; recibirá reconocimiento de Claudia Sheinbaum
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, junto con la Secretaría de Educación Pública, dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Deportes: en la rama profesional, el ciclista Isaac del Toro sumó un triunfo más, al encabezar la lista de los galardonados.
A lo largo de la temporada, Isaac conquistó dieciséis victorias en territorio europeo, de la mano con su equipo UAE Team Emirates. Además de que, recientemente, sumó dos títulos nacionales.
En la rama no profesional, la arquera Andrea Maya Becerra lanzó sus flechas hasta llevarse el reconocimiento. Así como la marchista Alegna González, el clavadista Osmar Olvera y Uziel Muñoz, figura en impulso de bala.
El premio también reconoce trayectoria deportiva, donde Gabriela Agúndez, Donovan Carrillo, José Arnulfo Castorena y Lorena Ramírez se llevaron el reconocimiento.
En el proximo mes de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum hará entrega de los premios, donde los ganadores recibirán un diploma y una medalla de oro; así como 796,005 pesos mexicanos, a excepción de aquellos deportistas que ya han sido galardonados en más de una ocasión, además de las categorías de deporte profesional y por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
"La edición 2025 del Premio Nacional del Deporte será una ceremonia especial por la celebración del 50 aniversario", adelantó la Conade.
Lee también Isaac del Toro estrena con orgullo un uniforme con la bandera de México
Ésta es la lista completa de los ganadores del Premio Nacional de Deportes
Profesional
- Isaac del Toro - Ciclismo.
No profesional
- Andrea Maya Becerra - Tiro con arco.
- Alegna González - Atletismo.
- Uziel Muñoz - Atletismo.
- Osmar Olvera - Clavados.
Paralímpico
- Luis Carlos López - Paraatletismo.
- Osiris Machado - Paraatletismo.
Entrenador
- Alejandro Laberdesque - Atletismo.
- Karen Selene Montellano - Tiro con Arco.
Juez/Árbitro
- Araceli Ornelas - Taekwondo.
- Leslie Selene Velasco - ParaPowerlifting.
Trayectoria destacada en el deporte mexicano
- Gabriela Agúndez - Clavados.
- Donovan Carrillo - Patinaje sobre hielo.
- José Arnulfo Castorena - ParaNatación.
- Lorena Ramirez - Atletismo Ultramaratones.
Fomento al deporte
- Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez.
