Isaac del Toro competirá en México; confirman su participación en el Campeonato Nacional

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) tendrá un cierre de temporada muy especial. El ciclista mexicano competirá en su natal Ensenada, en el Campeonato Nacional Mexicano.

El tricolor competirá tanto en la carrera contrarreloj individual, mañana 23 de octubre, como en la de ruta individual, el sábado 25.

Normalmente, la temporada del UAE Team Emirates-XRG habría llegado a su fin el fin de semana pasado con las últimas carreras UCI en Europa ; sin embargo, los Nacionales Mexicanos de este año se han organizado en circunstancias excepcionales y extenderán la campaña 2025 por una semana más.

Con 95 victorias en lo que va del año (un nuevo récord para cualquier equipo en la historia del ciclismo profesional), el equipo emiratí espera aumentar esta cifra a través de Del Toro.

La competición se llevará a cabo en Ensenada, Baja California, donde nació el ciclista nacional. Tras convertirse en el primer mexicano de la historia en subir al podio del Giro de Italia en mayo, el regreso de Isaac será muy esperado.

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Estoy orgulloso de correr con los colores del UAE Team Emirates-XRG aquí, por fin en casa, y lo daré todo para terminar el año con broche de oro”, declaró el ciclista de 21 años.

Disfrutando de un segundo año estelar como profesional, Del Toro ha cosechado 16 triunfos en 2025, incluyendo su primera victoria de etapa en un Gran Tour en el Giro de Italia. Allí, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG fue la revelación de la carrera, convirtiéndose en el ciclista más joven en llevar 10 días consecutivos la maglia rosa desde Fausto Coppi en 1940.

“Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, agregó.