Nueva Jersey.— Inglaterra quiere enderezar su rumbo con una victoria contundente sobre una selección de Panamá ya eliminada, pero con la motivación de sumar los primeros puntos de su historia.

El empate sin goles con Ghana ha generado cierto runrún alrededor del equipo de Thomas Tuchel, que volvió a flaquear en una cita importante. Nada nuevo.

El bajón frente al combinado africano contrastó con el convincente arranque frente a Croacia (4-2). Ese revés reavivó el debate de la polémica convocatoria del técnico alemán, que dejó fuera a figuras como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.

Lee también Mundial 2026: Bélgica golea a Nueva Zelanda y avanza como primera del Grupo G

Una Inglaterra de dos caras que ahora se tendrá que jugar el liderato del grupo para certificar el pase a dieciseisavos.

En el lado inglés preocupa la falta de soluciones contra equipos en bloque defensivo bajo. Ghana rascó un punto en la trinchera y se espera que Panamá copie la receta.

[Publicidad]

Es motivo de alerta el estado físico de Declan Rice, con diversas molestias, luego de una exitosa y larga temporada con el Arsenal.

Lee también Lionel Messi iniciará en la banca para el partido contra Jordania; Argentina cuida a sus titulares

El mediocampista, pilar de los Three Lions, fue sustituido contra Croacia y, luego del partido frente a Ghana, se le vio con un vendaje. Kobbie Mainoo es uno de los candidatos para sustituirlo.

[Publicidad]

Sin salir de la defensa, Reece James también sufre molestias en los isquiotibiales y será baja.

Arriba, Anthony Gordon fue uno de los señalados contra Ghana y Marcus Rashford podría entrar en su lugar. Kane, que marcó dos goles a Croacia, y Bellingham son fijos en el once de Tuchel.

Lee también Luis de la Fuente es exigente a pesar de la clasificación de España: “Podemos estar en otro nivel”

[Publicidad]

Panamá no tiene nada que perder y mucho que ganar. El conjunto centroamericano compitió con Ghana y Croacia, pero ambos duelos se saldaron con el mismo resultado: derrota por 1-0.

La falta de gol ha sido el gran problema de los hombres de Thomas Christiansen, ya sin opciones de clasificación ni siquiera como uno de los mejores ocho terceros.

El técnico danés no hace grandes revoluciones y como mucho hará algunos retoques. No parece que vaya a llegar a tiempo el mediocampista de Pumas, Adalberto Carrasquilla.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.