Panamá tendrá este martes ante Croacia su última oportunidad de seguir con vida en el Mundial, en un duelo donde la estrella croata Luka Modric cumplirá 200 partidos como internacional y el perdedor podría hacer las maletas de manera prematura.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Toronto.

Universal Deportes 07:00 PM Croacia gana por la mínima y elimina a Panamá en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026.

Panamá vs Croacia | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 07:00 PM ¡Victoria (0-1) de Croacia!

Universal Deportes 06:50 PM Se agregan cinco minutos al partido.

Universal Deportes 06:28 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 06:20 PM ¡Gol de Croacia!

Universal Deportes 06:11 PM Se reaunuda el partido.

Universal Deportes 05:49 PM Termina el primer tiempo del partido.

Universal Deportes 05:32 PM Termina la pausa de hidratación.

Universal Deportes 05:24 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 05:13 PM Continúa el partido en cero.

Universal Deportes 05:01 PM Rueda el balón en el Estadio Toronto.

Universal Deportes 04:57 PM Alineaciones confirmadas para el partido.

¡📋 XI TITULAR 🇵🇦!



Los titulares de #PanamáMayor🇵🇦 para enfrentarse a Croacia en su segundo partido del Mundial🏆. ¡VAMOOOOS 🇵🇦!



Panamá 🇵🇦 🆚 🇭🇷 Croacia

🕖 6:00pm

🏟️ Toronto Stadium

📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate🇵🇦 pic.twitter.com/vov3TGro2x — FEPAFUT (@fepafut) June 23, 2026

¿Cómo llegarán Panamá y Croacia a la segunda jornada de la Fase de Grupos?

A los canaleros, que perdieron dramáticamente sobre la hora ante Ghana en la primera fecha, solo les vale la victoria, en el estadio de Toronto, si quieren seguir soñando con pasar a la siguiente fase.

Por el contrario, una derrota los podría enviar a casa si coincide con un triunfo de Inglaterra sobre Ghana, que juegan horas antes en Boston. "Estamos convencidos de que podemos ganar, ambicioso soy y realista también (...) en este Mundial se han visto resultados interesantes que la gente no esperaba", dijo el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen.

En el Grupo L, Inglaterra y Ghana tienen 3 puntos, por cero de Panamá y Croacia. En la última jornada, panameños e ingleses se verán las caras el sábado en Nueva Jersey, mientras que croatas y ghaneses harán lo propio en Filadelfia."Croacia es una selección que en los mundiales anteriores ha hecho las cosas muy bien, somos conscientes de eso, pero nosotros estamos preparados para todo tipo de retos y el martes vamos a tener uno bastante difícil", declaró el volante panameño Alberto Quintero.

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Zlatko Dalic, director técnico de Croacia, durante el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Panamá, el único representante de Centroamérica en el Mundial, participa por segunda vez en una Copa del Mundo tras Rusia 2018, donde quedó en último lugar al perder sus tres compromisos.

Ahora, quiere superar la fase de grupos, algo histórico para un país donde el fútbol compite con el béisbol y el boxeo como deportes más populares, y donde la liga local es semiprofesional.Se espera que el partido sea un duelo por el control del esférico en el medio campo.

El problema para Panamá estriba en que el principal encargado en la distribución del juego, el centrocampista Adalberto Carrasquilla, será baja.

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El jugador recayó de una lesión muscular que arrastra desde finales de mayo y que ya le impidió debutar contra Ghana. El futbolista de los Pumas de México, un enamorado del juego creativo de Modric, es una pieza clave en el equipo de Christiansen, heredero del fútbol de toque desde su época en los años 90 en el FC Barcelona, donde coincidió con la leyenda holandesa Johan Cruyff y con Pep Guardiola."Es una pena no tener a "Coco" (Carrasquilla) con nosotros", pero "hemos demostrado que el grupo que está aquí está listo para competir", sostuvo Christiansen.

Adalberto Carrasquilla salió lesionado en la Final frente a Cruz Azul. FOTO: IMAGO7

Pero enfrente estará Croacia, que al igual que los canaleros llegan a la cita con la soga al cuello tras perder 4-2 con Inglaterra.

"Mañana tenemos que ser mucho más valientes, mucho más decididos, tenemos que confirmar que somos los favoritos y jugar a nuestro estilo de fútbol, entonces podremos esperar un buen resultado", declaró el seleccionador croata, Zlatko Dalic.

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Las expectativas "son muy altas" por los dos últimos Mundiales, declaró Modric antes de iniciar la competición.Sin embargo, esas expectativas se irán por el sumidero si Croacia pierde y Ghana derrota a Inglaterra, lo que implicaría la eliminación de la escuadra europea tras dos mundiales consecutivos en el podio.

Los croatas no solo necesitan los puntos, también deben mejorar su imagen, sobre todo en defensa a balón parado. Además, llegan con Modric que, a sus 40 años, disputa su quinto Mundial y está a punto de cumplir 200 partidos internacionales.

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