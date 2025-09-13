IndyCar y Pato O'Ward no vendrán a México para 2026

La IndyCar renunció a organizar una carrera el próximo año en la Ciudad de México debido al impacto que tendrá en el país el Mundial de fútbol de 2026, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá, anunciaron este sábado los responsables de la organización.

La principal competición automovilística de Estados Unidos quería organizar una carrera el próximo verano en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero no pudo encontrar un hueco en el calendario a raíz del papel de México como coanfitrión de la Copa del Mundo.

"Durante más de un año hemos trabajado diligentemente para llevar la serie IndyCar a la Ciudad de México", dijo Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corporation.

"Aunque se lograron grandes avances junto con el grupo operativo del recinto y nuestro posible promotor, al final el impacto significativo de la Copa del Mundo del año que viene resultó ser un reto demasiado grande para garantizar el éxito del evento, dadas las fechas disponibles en verano", agregó.

IndyCar, en la que participa el mexicano Patricio "Pato" O'Ward, subcampeón este año, aún no ha anunciado su calendario para las carreras de 2026, salvo la de Indianápolis 500, que se celebrará el 24 de mayo.

Miles expresó el deseo de la competición de hacer una carrera en México, pero afirmó que la Indy quiere asegurarse "de que todos los implicados consideren que se dan las condiciones adecuadas para planificar un fin de semana de carreras de primer nivel y muy atractivo".

"Seguiremos trabajando para llevar nuestras carreras a México y esperamos que se incluya un evento en el calendario tan pronto como se presente la oportunidad adecuada", afirmó.