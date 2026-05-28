La final del Clausura 2026 dejó una herida profunda en la afición de Pumas. El equipo universitario llegó como líder, ilusionó a su gente y terminó viendo cómo Cruz Azul levantó la décima estrella en Ciudad Universitaria.

Para muchos aficionados auriazules, perder una final en casa fue un golpe imposible de digerir. Sin embargo, para Hugo Sánchez el dolor no pasó por ver campeón a La Máquina, sino por la derrota de los auriazules en el momento más importante del torneo.

“No me molestó que Cruz Azul haya ganado. Me molestó que Pumas haya perdido. Eso me molestó mucho. Y me molestó porque Pumas iba en un plan ascendente”, comentó entre risas.

Hugol destacó el trabajo de Efraín Juárez, quien tomó al equipo en medio de dudas y logró devolverle competitividad.

“Efraín Juárez venía haciendo una labor muy buena. Agarró al equipo y fue de menos a más. Supo sacar su carácter, imponer su estilo, regresó la garra y recuperó el espíritu de Pumas”.

Sánchez incluso aseguró que el estratega recuperó la esencia del club. “Nada más es cuestión de percibir al equipo, sentirlo, verlo y también percibir la sensación de la gente. Y eso me gustó. El Pumas que vimos esta temporada es el Pumas de siempre y Efraín consiguió esa proeza de recuperar todo”.

El Pentapichichi también recomendó a Juárez escuchar posibles ofertas de Europa. “Si yo fuera Efraín Juárez, me iría a Europa.

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