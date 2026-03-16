Las Chivas volvieron a confirmar que atraviesan un gran momento en el Clausura 2026, al derrotar (3-0) al Santos en el estadio Akron.

Con autoridad, el Rebaño derrotó al último lugar de la tabla general y sumó tres puntos que le permiten seguir al acecho del superliderato del futbol mexicano.

El equipo de Gabriel Milito alcanzó las 24 unidades y se mantuvo en la tercera posición de la clasificación, sólo por detrás del Toluca y del Cruz Azul.

Con un doblete de Armando González y un gol de Ricardo Marín, el conjunto rojiblanco se afianzó en la zona de Liguilla y demostró que, realmente, debe ser considerado uno de los serios candidatos a ser protagonistas en la Fiesta Grande de la Liga MX.

Lee También Con doblete de La Hormiga González, Chivas golea a Santos Laguna

Las dos anotaciones de La Hormiga le permitieron seguir en la lucha por el título de goleo; se encuentra a dos de alcanzar a Joao Pedro y está uno por encima de Paulinho.

Con ocho dianas en el certamen, el centrodelantero es el mexicano mejor posicionado entre los máximos goleadores del Clausura 2026.

El siguiente jugador tricolor, en la lista, es Arturo González (Atlas) con cinco tantos, por lo que está haciendo Armando González es digno se ser aplaudido.

Además, La Hormiga alcanzó una cifra sumamente importante en la Temporada 2025-26 que lo colocan como uno de los mejores romperedes, no solo de México, sino del futbol mundial.

Lee También Efraín Juárez asiste de incógnito al partido de América previo al Clásico Capitalino

Con las ocho anotaciones que lleva en el Clausura 2026, más las 12 que marcó en el Apertura 2025 y que le permitieron consagrarse como campeón de goleo, llegó a 20 en total en lo que va de esta campaña.

Con dicho número, el delantaro de las Chivas igualó a Lamine Yamal (Barcelona) como los máximos romperedes Sub-23 del orbe.

El canterano rojiblanco y el blaugrana se encuentran en lo más alto de la tabla de goleadores menores de 23 años, por encima de Joaquín Panichelli.

El artillero argentino cuenta suma 18 dianas con el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.

Cabe resaltar que, de los 20 goles de La Hormiga González, dos los ha convertido desde el manchón de penalti, mientras que Lamine Yamal ha hecho cuatro desde los once pasos con el Barcelona.