Joan Laporta fue reelegido como presidente del Barcelona por cinco años

El abogado Joan Laporta volverá a reinar en el FC Barcelona durante los próximos cinco años después de ganar con mucha suficiencia (68,18 % a 29,78 %) las elecciones a la presidencia ante Víctor Font.

32 mil 934 barcelonistas refrendaron la gestión de Laporta, que consiguió los mejores resultados de siempre y tomará posesión de su cargo a partir del 1 de julio, en unas elecciones en las que participaron 48.480 socios, el 42,34 % de los 114 mil 504 convocados a las urnas. Ha sido la peor participación desde 2015.

Se cumplieron todos los pronósticos con la victoria de Laporta, que tenía todos los triunfos en la mano y ganó frente a un Font que obtuvo peores resultados que en las anteriores elecciones (14 mil 385 por los 16 mil 679 obtenidos en 2021) y que no fue capaz de aglutinar el voto de la oposición al último presidente.

El festejo con sus jugadores

Dos horas antes de cerrar las urnas, la suerte estaba echada y unas imágenes lo confirmaron. Un buen número de jugadores de la primera plantilla, mayoritariamente de La Masia, se fundieron en abrazos y en un corrillo con Joan Laporta cuando fueron a votar. Font bajó la mirada.

Allí estaban Cubarsí, Casadó, Fermín, Gerard Martín, Olmo, Bernal, también Raphinha y Pedri. Después se unieron a la foto con Laporta Araujo y Gavi.

Gritos de "President, president" y cánticos de "El Barça és la nostra vida" proferido por los aficionados que estaban en el punto de votación tras el partido ante el Sevilla resumieron el sentir general de que la victoria de Laporta sería por goleada.

Poco después también apareció el entrenador del primer equipo, Hansi Flick, acompañado por el presidente. Ambos se fundieron en un abrazo. Mientras tanto Víctor Font, alejado de todos los focos, departía con unos pocos aficionados y saludaba tímidamente a los miembros de las mesas electorales, consciente de su suerte.

El círculo virtuoso de Laporta

Con esta incontestable victoria, Laporta, el socio 9.601, ha cerrado su particular círculo virtuoso y acumulará 17 años al frente del club, entre 2003 y 2010 y desde 2021 y 2031, fecha en la que probablemente terminará su presencia en el entorno barcelonista, de no ocurrir ningún contratiempo.

Más que un candidato, Laporta se sintió en esta jornada electoral como un anfitrión, en una fiesta a la que a Víctor Font llegó como invitado, pero sin derecho a participar en la misma.

Llegó el abogado justó antes de que abriera la carpa electoral. Saludó a los componentes de las mesas electorales y a los cientos de socios que ya esperaban para votar. Los primeros gritos de "President, president" se escucharon entonces.

Un baño de masas durante toda la jornada

Dominó la escena desde el primer minuto, se fotografió con unos y con otros, hasta llegó a acunar a un bebé, en una de las imágenes icónicas de la jornada.

Se dio un baño de masas con muchos conocidos y muchos más saludados. No había jugador (Aitana Bonmatí) ni exjugador (Sergio Busquets) que no fuera a votar a la mesa 11 sin que Laporta apareciera, siempre con su mejor sonrisa para compartir la instantánea del momento y con una oferta ilimitada de simpatía.

Font era la antítesis. Aparecía en las imágenes prácticamente solo. Discreto, se dio cuenta muy pronto de que nada podía hacer ante el músculo mostrado por un rival, que además dominaba la maquinaria del club, y es que no supo ni capitalizar los apoyos públicos que tenía, como el de Xavi Hernández.

Y es que desde 1978, que es cuando se celebraron las primeras elecciones a la presidencia del Barça con el formato de sufragio universal y derecho a voto femenino, todos los presidentes que han accedido a la reelección, han conseguido su objetivo. Este 2026 no iba a ser diferente.

Sus últimas elecciones; su mejor resultado

Todas las encuestas daban ganador a Laporta sin discusión, la única duda era conocer por cuánto iba a ser. Sabedor de que éstas serán seguramente sus últimas elecciones -en 2031 no podrá volverse a presentar-, Laporta las disfrutó y mostró todo lo que ha aprendido en estos años en el entorno barcelonista, en el que se dio a conocer con 35 años, en 1997.

Entonces formó parte de la candidatura de Ángel Fernández, después creó 'Elefant Blau', que llegó a presentarle una moción de censura a Josep Lluis Núñez en 1998 y es cuando se dio a conocer para el gran público 'culer'.

En 2000 formó parte de la candidatura de Lluís Bassat, que fue derrotada en las urnas por Joan Gaspart, pero Laporta ya había aprendido todos los secretos para no volver a repetir una derrota.

Así sorprendió a todo el mundo en 2003, cuando se impuso contra pronóstico a Lluis Bassat para convertirse en presidente del Barça con 27.138 votos.

El resultado logrado a su favor en estas elecciones ha sido escandaloso. No quería ganar, sino abrumar a su rival en las urnas y lo ha consiguido. Al final, los aledaños del Spotify Camp Nou, la última obra de Laporta, se convirtieron en el jardín del nuevo presidente.