Helmut Marko rompe el silencio; esto dijo sobre la posible llegada de Checo Pérez a Cadillac

El volante mexicano, Sergio Pérez, es una de las opciones que el naciente equipo de Cadillac tiene contempladas para el 2026. Y para el asesor de Red Bull, Helmut Marko, es una buena idea que "Checo" llegue a él; siempre y cuando haya superado la "presión" que sentía al ser excompañero del tetracampeón del mundo, Max Verstappen.

Para el consejero de la escudería austriaca, el regreso de Pérez es viable "si está motivado". Estas condiciones las puso al momento de ser cuestionado sobre qué opina respecto al futuro del mexicano.

“Si se ha recuperado de la presión de Verstappen y está muy motivado, entonces sí. Es muy popular en América Latina y no hay que olvidar eso. Acabo de hablar con él por teléfono y está de buen humor y disfrutando de la vida. Necesitarán un piloto con experiencia", platicó para los micrófonos del medio austriaco Kleine Zeitung.

Así como reconoció que sostuvo una llamada telefónica con él, también destacó la intención que tiene Cadillac de recuperar su imagen.

“Cuando uno de los fabricantes de coches más grandes del mundo, con una marca tan tradicional, entra en la Fórmula 1, siempre es una situación en la que todos ganan. Cuando era joven, un Cadillac era el coche de mis sueños, y ahora quieren recuperarse y mejorar su imagen en este deporte", finalizó Marko.

"Checo" Pérez sí es una de las opciones que Cadillac tiene contempladas

El excampeón del automovilismo, Mario Andretti —quien será el director del nuevo equipo— reiteró que quiere a un piloto con experiencia en Cadillac, por lo que las puertas están abiertas para el mexicano: "Es una opción".

“Estamos pensando mucho y yo no tengo la última palabra, pero tendré cierta influencia. De nuevo, yo, no soy el jefe total, así que no tomo la decisión final", explicó.

Ya en distintas ocasiones, Andretti ha mencionado que Cadillac quiere que su segundo volante sea alguien con experiencia, por lo que la llegada de "Checo" no es un escenario imposible.

