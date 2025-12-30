Gustavo Ayón pide un sistema más sólido en el país para el basquetbol

En México abunda la desorganización, y esa característica salpica también al deporte nacional en todas sus ramas, desde los infantes hasta los profesionales. No hay un camino que lleve todas las categorías de la mano, no se unifican los reglamentos o lineamientos.

El basquetbol en nuestro país ha crecido de forma considerable, pero la falta de común acuerdo entre ligas infantiles, juveniles e incluso en el circuito profesional deja un hueco gigantesco por el que se escapa el fortalecimiento del baloncesto tricolor.

Para Gustavo Ayón el gran factor a mejorar es la organización para solidificar el deporte: “Una organización sólida. Una dirigencia nacional sólida, que marque los lineamientos claros de lo que se tiene que hacer en cada lugar, en categorías infantiles y juveniles”, analizó en una charla con EL UNIVERSAL DEPORTES.

Así como hay falencias en el sistema, también señala la parte mental del jugador mexicano, la cual debe mejorarse para llegar a las mejores duelas del mundo.

“En el ámbito profesional, es que los jóvenes tengan una mentalidad muy fuerte para sobrepasar todo lo que se debe pasar para que el día de mañana lleguen al basquetbol profesional”, subrayó.

Además de pedir “que dejemos de ser enemigos entre los mexicanos”, el Titán puntualizó que la continuidad de procesos es otra clave para impulsar: “Que tengamos realmente un proyecto de futuro”.