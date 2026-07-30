La Selección Mexicana se quedó sin boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 por "culpa" de Guatemala. El último gran verdugo del Tricolor Sub-20, al que enfrentará esta noche en el Estadio Cuauhtémoc.

Para la última justa olímpica, los boletos para la zona de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe se definieron mediante el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022, tal y como sucederá en el actual torneo que se lleva a cabo en Puebla.

México Sub-20, entonces dirigido por Luis Pérez, quedó eliminado en los Cuartos de Final de aquel certamen en Honduras en 2022, frente a la Selección de Guatemala en penaltis, luego del empate a un gol en tiempo reglamentado.

Duro golpe. La generación que tenía nombres como Bryan González, Isaías Violante, Esteban Lozano, Fidel Ambriz, Humberto Jurado, entre otros, se quedó sin boleto a los Olímpicos de París 2024 y sin pase al Mundial de la categoría del siguiente año, que se disputó en Argentina.

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Isaías Violante con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

México, por el liderato del grupo

Esta vez, México y Guatemala definirán el liderato de su grupo y su pase a los Cuartos de Final. Con seis puntos, luego de los triunfos sobre Antigua y Barbuda (3-0) y Costa Rica (2-0), al Tricolor dirigido por Alex Diego le basta el empate para avanzar como líder de su sector.

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Los chapines llegan con tres puntos, luego de su victoria (0-4) sobre Antigua y Barbuda; cayeron (0-1) sobre la Selección de Costa Rica.

Sin embargo, la Selección Mexicana quiere los nueve puntos que lo deje en lo más alto de la clasificación que se confirmará para definir los duelos de Cuartos de Final, tras la culminación de la Fase de Grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

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