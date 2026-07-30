La Selección Mexicana Sub-20 quiere cerrar su Fase de Grupos de manera perfecta y sin recibir gol. Esta noche, enfrentan a su similar de Guatemala, en busca de su tercera victoria.

El estadio Cuauhtémoc se ha convertido en una fortaleza para el Tricolor que dirige Alex Diego y desde el interior del combinado nacional piden el apoyo de la afición hasta el último partido.

"La afición ha sido importante, hemos creado una buena conexión. Ojalá que nos sigan apoyando porque les vamos a dar buenas cosas. A lo mejor no se ha llenado el estadio, pero, aunque sea una zona, hacen vibrar el estadio y nos hacen creer que está lleno", declaró el central Cristobal Alfaro.

Selección Mexicana Sub-20 en entrenamiento - Foto: Especial

Con un empate frente a los centroamericanos, México aseguraría el liderato de su grupo y su pase a los ; sin embargo, el objetivo es avanzar con las nueve unidades.

"Es importante entrar invicto a la fase final, este partido va a ser importante para llegar enrachados y con más confianza. Lo haremos de la mejor manera", agregó el zaguero del Atlante.

El boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y para el Mundial de la categoría, el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán, están en disputa y México quiere mantener el paso perfecto rumbo al gran objetivo.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Guatemala?

México no contará ya con Santiago Sandoval, quien el martes causó baja por una fractura en la mano derecha, luego del partido ante la Selección de Costa Rica. El delantero de las Chivas es pieza clave en el equipo nacional, pero asegura, cualquiera está listo para el reto.

"Estamos muy preparados hemos venido entrenando en este ciclo durante un mes, pero ya preparándonos desde hace un año. Hemos tenido algunas bajas, pero creo que al que le toque jugar lo hará de la mejor manera. Somos 20 muy bien preparados", aseveró Alfaro.

Fecha: Jueves, 30 de julio.

Jueves, 30 de julio. Horario: 19:00 (tiempo del centro de México).

19:00 (tiempo del centro de México). Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.

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