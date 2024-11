Este sábado 2 de noviembre el Miami Heat visitará la Ciudad de México para enfrentar a los Washington Wizards en el partido número 33 de la NBA en México, que tendrá como estrella principal al alero Jaime Jáquez Jr, quien vive su segunda temporada en la mejor liga de baloncesto en el mundo y jugará en su país en el Día de Muertos.

Como parte de las actividades previas al partido, la leyenda del Heat, Goran Dragic, atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde habló sobre el presente y futuro del jugador tricolor.

Lee también Fernando Valenzuela recibirá homenajes “significativos y consistentes” por parte de la Liga Mexicana de Beisbol

"Es mi segundo año viéndolo, el año pasado como novato me impresionó sobre todo lo maduro que es. Tuvo muchos minutos, fue de mucha ayuda para el Miami Heat y espero que este año dé otro salto. Cuando él está en la duele siempre están ganando" declaró Dragic.

"Como jugador de NBA cada año tienes que mejorar, lo que es realmente fascinante es que jugó muy bien su primera temporada, así que cuando demostraste que ya puedes jugar la expectativa es mayor. Ahora tendrá que lidiar con eso, pero no creo que tendrá problema. Está en una gran organización, con un gran entrenador, varios jugadores veteranos que le mostrarán el camino y hasta ahora va bien. Espero que no tenga lesiones, al final del día debes mantenerte sano y ese es mi deseo para él" agregó el esloveno, recientemente retirado.

Goran Dragic asegura que “la expectativa cada vez es mayor” sobre Jáquez, el alero mexicano que brilla con el Miami Heat 🔥🏀 pic.twitter.com/GrmeMFDEVq — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 31, 2024

La temporada pasada, Jáquez jugó 75 partidos, con un promedio de 11.9 puntos, 3.8 rebotes y 2.6 asistencias.

Lee también Freddie Freeman, de perder a su mamá y tener a su hijo en el hospital, a ser el MVP de la Serie Mundial con Dodgers

GORAN DRAGIC APRUEBA QUE MÉXICO TENGA UN EQUIPO EN LA NBA

Desde la llegada de Capitanes a la G League, la expectativa e ilusión de que México tenga un equipo dentro de la NBA crece cada año. Cuestionado sobre la posibilidad de que eso suceda, Dragic aprobó la propuesta.

“¿Por qué no?” 👀🇲🇽🏀 Goran Dragic declaró que México podría tener un equipo dentro de la NBA por la gran cultura deportiva que hay en el país y la cercanía con Estados Unidos pic.twitter.com/eLacxkzSyT — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 31, 2024

"Solo he tenido grandes experiencias en México, siempre que jugué acá los fans son muy apasionados, tienen una cultura muy rica en deportes... ¿Por qué no? México no está tan lejos de Estados Unidos, ya tenemos un equipo en Canadá, si la NBA piensa en expandirse, veo un equipo aquí" confesó.

Lee también Stephanie Vaquer, luchadora de la WWE se viste de catrina por el Día de Muertos