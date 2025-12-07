Gerardo Arteaga se "engancha" con publicación del Toluca que se burla de Sergio Ramos

Toluca y Monterrey regalaron un gran duelo en la vuelta de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, donde los Diablos Rojos lograron avanzar a la final tras el empate de 3-3 en el marcador global que festejaron con una publicación mofándose de Sergio Ramos.

Los escarlatas hicieron pesar su estadio para meterse al juego por el título, en el que enfrentarán a los Tigres. Aunque lograron el boleto a la siguiente ronda, el equipo de Antonio Mohamed sufrió en un tramo del encuentro.

Fue justamente el gol de Sergio Ramos que preocupó al cuadro mexiquense, ya que esa anotación significó el 3-2 en el global y cayó al minuto 58 del encuentro. Tras su anotación, el legendario defensor español festejó mandando a "callar" a la afición.

Con este gol, Sergio Ramos se convierte en el jugador más veterano que anota en la Liguilla, con 39 años y 251 días. Ⓜ️#LaFiestaDeLaAfición✨ | #Semifinal Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/hmbzG7c4gQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2025

Ambos gestos son vistos como una burla, lo que provocó una pequeña molestia en algunos jugadores del equipo local y en los seguidores del Toluca que se dieron cita en el Nemesio Diez.

Al 75', Roberto de la Rosa encontró el 3-2 (3-3 global), por lo que Rayados soñaba con eliminar al vigente campeón del futbol mexicano, pero al final no lograron hacerlo.

Toluca "se burla" de Sergio Ramos tras eliminar a Rayados

Una vez que se consumo la eliminación del equipo regiomontano, los Diablos Rojos publicaron una imagen del central español callando a la afición y con una frase que hizo explotar a Gerardo Arteaga.

"Silencio, que la pandilla ya está descansando", se lee en la publicación.

Unas horas después, el lateral izquierdo de Rayados les dejó un mensaje en la imagen que compartieron en redes. "Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad".

La reacción de Arteaga desató comentarios en su contra dentro del mismo post, donde aficionados escarlatas se burlaban de él.