Gabriel Milito confirma al "Tala" Rangel y "Piojo" Alvarado para el Clásico Nacional; Chivas, en desventaja ante América

El estratega de Chivas, Gabriel Milito, confirmó que los seleccionados Raúl "Tala" Rangel y Roberto "Piojo" Alvarado se encuentran en óptimas condiciones para jugar ante el América, ya que regresaron del Tricolor sin ningún problema, por lo que ambos serán estelares en el Clásico Nacional.

Por la parte del arquero, Rangel vio actividad durante el partido que empataron ante Corea del Sur. Mientras que el “Piojo” Alvarado se quedó en el banquillo.

Las estadísticas para el Guadalajara están en contra. No solamente en el actual torneo —al ocupar la décimo sexta posición con apenas cuatro unidades, mientras que las Águilas están en la segunda posición de la tabla general con 17 unidades— sino por el historial.

Si contabilizamos solamente los últimos 20 enfrentamientos, América han triunfado 11 veces, mientras que Chivas solo ha conseguido 4 victorias y el resto han sido 5 empates. Futbolísticamente, en la actualidad también hay diferencia, el chiverío ha anotado 9 goles y los de Coapa 15.

Defensivamente, los rojiblancos han recibido 12 anotaciones con un encuentro menos que jugarán el próximo miércoles ante los Tigres. Mientras que, en contraste, América ha aceptado apenas seis que lo colocan como la mejor defensa del campeonato.

Lee también Alejandro Zendejas le marca a Japón; el jugador del América tuvo un buen regreso con Estados Unidos

¿Cuándo será el Clásico Nacional entre Chivas y América?

Sábado, 13 de septiembre

América vs Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes | 21:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Lee también Cuauhtémoc Blanco le pidió a Chicharito que ya se retire; "Debe darle chance a los jovenes", soltó