Ruso Brailovsky se burla de Chivas previo al Clásico Nacional; "Son chiquitos a lado del América"

América y Chivas están a unos días de medirse en una edición más del Clásico Nacional, por lo que Daniel Brailovsky, exjugador de las Águilas, aprovechó para hablar sobre este apasionante duelo y de paso dejar un par de comentarios polémicos.

Ambos equipos llegan a este duelo con panoramas muy distintos. Las Águilas están peleando por el liderato; mientras que el Rebaño se encuentra en la parte baja de la clasificación, por lo que llegan con mayor obligación de ganar.

Los días previos a este duelo suelen estar llenos de comentarios de exjugadores de ambos equipos, así como extécnicos que les tocó vivir este histórico partido del futbol mexicano.

¿Cuáles fueron las palabras del Ruso Brailovsky?

En una entrevista con TUDN, el exfutbolista del América enfatizó en las diferencias que existen entre los de Coapa y las Chivas, dejando en claro que los rojiblancos no se acercan a las Águilas.

"Igualarlo o no (el Clásico), las distancias son enormes, el cielo y la tierra, es imposible, el más grande es el América (...) las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa... Entiendo que hay que vender, porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos al lado del América", aseguró el histórico futbolista.

Boletos América vs Chivas; ¿Cuánto cuestan las entradas para el Clásico Nacional? / Foto: Imago7

Durante los últimos años, la afición del América ha visto crecer las rivalidades con otros equipos como con Tigres o Cruz Azul, pero el Ruso no compara estos partidos con el Clásico Nacional.

"Conociendo lo que pasa dentro del América y lo que deben sentir los muchachos, salen a jugar como cualquier partido, pero más el Clásico. Sobre si creció un poco con Tigres o Cruz Azul… Y la gente de Querétaro dirá lo mismo, todos quieren competir con el América, todos quieren tener un Clásico con el América. No podemos compararlo con el Clásico Nacional".

América recibe a Chivas este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 21:15 horas del centro de México.