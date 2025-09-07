Leyenda de Chivas revela que era fan del América; "Era medio azulcrema"

La rivalidad entre América y Guadalajara es, sin duda alguna, una de las más importantes en el futbol mexicano, misma que ha sido fortalecida con los espectaculares partidos entre ambas instituciones en los últimos años.

Los juegos llenos de pasión en la Liga MX, torneos internacionales e incluso partidos de leyendas han visto a futbolistas y exjugadores dejar todo en la cancha por la camiseta, llegando incluso a protagonizar peleas en el terreno de juego.

Más allá de esa identidad en la cancha por los colores, recientemente uno de los antiguos referentes del equipo rojiblanco rompió el silencio y aceptó que, en una etapa de su vida, fue aficionado del equipo azulcrema.

Lee también Jorge Campos debuta en la televisión japonesa; se robó las cámaras durante el partido de la Selección Mexicana

Se trata de Jonny Magallón, histórico defensor de Guadalajara, quien, previo a una edición más del Clásico Nacional, abrió su corazón y reveló ese episodio de su pasado.

"De morro tuve un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir", comentó en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

Con ese dato no menor, el también exfutbolista de la Selección Mexicana agregó que se enamoró de los colores de Chivas al llegar a sus instalaciones y ver a grandes jugadores salir.

Lee también Alfredo Adame realiza espectacular 'patada de bicicleta' en el México vs. Japón; Christian Martinoli y Luis García no pudieron contener la risa

“Yo llegué a la Tercera División a los 17 años y cuando vi salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como un niño. Era increíble verlos salir de la cancha de Verde Valle, me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué”, finalizó.