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Amigos de Universal Deportes, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Francia y Suecia, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en punto de las 15:00 horas.
Francia vs Suecia, HOY martes 30 de junio
Universal Deportes 02:33 PM
Francia vs Suecia: Juego ONLINE | Copa del Mundo 2026 | Dieciseisavos de Final
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