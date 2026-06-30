Universal Deportes | 30-06-26 | 14:34 | Actualizada | 30-06-26 | 14:34 |

Amigos de , llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Francia y Suecia, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en punto de las 15:00 horas.

Francia vs Suecia, HOY martes 30 de junio

Universal Deportes 02:33 PM

Francia vs Suecia: Juego ONLINE | Copa del Mundo 2026 | Dieciseisavos de Final

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