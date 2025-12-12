Más Información

Fórmula 1, FIA y las 11 escuderías firman el noveno Acuerdo de la Concordia

La Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías del Mundial han anunciado este viernes que han firmado el noveno Acuerdo de la Concordia, un contrato que define el marco regulatorio y las condiciones comerciales y de gobernanza del campeonato hasta 2030.

El Acuerdo de la Concordia garantiza que las principales partes interesadas en el deporte -la Fórmula 1 como titular de los derechos comerciales, la FIA como organismo rector del automovilismo mundial y los equipos-, "estén plenamente alineados en cuanto a las estructuras comerciales y de gobernanza fundamentales que sustentarán los próximos cinco años de una categoría que se adentra en una nueva era en 2026 con una normativa emocionante e innovadora para las unidades de potencia y los coches".

"Esto subraya el compromiso de todas las partes de seguir creciendo y desarrollando el deporte, y de seguir impulsando la importante expansión que ha experimentado en los últimos años", indica la F1 en su web oficial.

Asimismo, el acuerdo "permitirá a la FIA invertir más en la mejora de la normativa de las carreras, la dirección de las mismas, la supervisión y los conocimientos técnicos en beneficio del campeonato, y significa que el deporte puede seguir evolucionando, proporcionando emocionantes innovaciones tecnológicas y acción deportiva a los aficionados, las cadenas de televisión y los socios, todo ello dentro de un marco normativo estable y estructurado".

"En combinación con un crecimiento récord de la audiencia, un calendario de carreras dinámico y una participación cada vez mayor del público más joven, el Mundial de Fórmula 1 entra en esta nueva etapa con un impulso sin precedentes", indica.

