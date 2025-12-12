Los mejores MEMES de la final de ida entre Tigres y Toluca

Más Información
Antonio Mohamed tras la derrota frente Tigres en la final de ida: "En casa, va a ser un partido diferente"
Este jueves se disputó la final de ida entre Tigres y Toluca, dejando como saldo la victoria de los felinos sobre los Diablos Rojos de cara a la vuelta del juego que definirá al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX.
Durante este encuentro, hubo algunas acciones que propiciaron a la creación de memes en redes sociales, donde los internautas de cada equipo buscaron generar imágenes para hacer reír o enojar al contrario.
Hugo González, portero del Toluca, fue la mayor víctima de estos memes, pues un error que tuvo durante el partido desembocó en el gol que le dio la victoria a los Tigres y por esa razón fue "golpeado" en redes por los seguidores felinos.
Mejores MEMES del Tigres vs Toluca
