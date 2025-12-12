Los mejores MEMES de la final de ida entre Tigres y Toluca

Este jueves se disputó la final de ida entre Tigres y Toluca, dejando como saldo la victoria de los felinos sobre los Diablos Rojos de cara a la vuelta del juego que definirá al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX.

Durante este encuentro, hubo algunas acciones que propiciaron a la creación de memes en redes sociales, donde los internautas de cada equipo buscaron generar imágenes para hacer reír o enojar al contrario.

Hugo González, portero del Toluca, fue la mayor víctima de estos memes, pues un error que tuvo durante el partido desembocó en el gol que le dio la victoria a los Tigres y por esa razón fue "golpeado" en redes por los seguidores felinos.

Mejores MEMES del Tigres vs Toluca

Imaginate la maldad del MANOS Y PATAS GUANGAS Hugo González.



Dejarse meter un gol para que Tigres sea campeón y darle un gancho al hígado a la fanaticada Rayada. pic.twitter.com/44VjXsEkRY — HC  ⇒ 𝕏 (@hc_mty) December 12, 2025

¿Gignac, Nahue? No señores, el mejor jugador de Tigres en los últimos 10 años es Hugo González. pic.twitter.com/4MX51OVUSN — La Peste Rayada (@lapesterayada) December 12, 2025

El Hugo Gonzalez y Piovi en la ceremonia de FIFA recogiendo el trofeo de los mas pendejos de la semana. pic.twitter.com/z5EwxgLl4V — Ricky Puenthe🪶 (@rickypuenthe) December 12, 2025

Hugo González en el 1er tiempo // En el 2do tiempo. pic.twitter.com/Kiw1709HyI — Javier 11⭐🔞 (@PpezJ23) December 12, 2025

La foto de Hugo González es real



Es del Clausura 2018 enfrentando al América.

No hay vídeo, solo una hermosa foto de algún loco fotógrafo que nos regaló esta chulada. https://t.co/gZDMUtI1mg pic.twitter.com/xi3e6JrHQh — tetragastesta (@tetragastesta2) December 12, 2025