Final caliente en la Kings League; Alex Montiel confronta a Marc Crosas tras la final

La final entre Peluche Caligari y Furia FC terminó con tensión pura en la cancha. Tras la derrota 3-4, Alex Montiel, conocido como Escorpión Dorado, perdió la calma y se lanzó a reclamar directamente a Marc Crosas. La impotencia por quedarse sin el título encendió los ánimos en el cierre del encuentro.

Mientras los brasileños celebraban el campeonato, Montiel avanzó entre el tumulto para encarar al directivo. Miguel Layún, presidente de Kings League Américas, intentó detenerlo en primera instancia, pero la intensidad del momento lo rebasó y el creador de contenido siguió adelante hasta toparse con Crosas.

La discusión entre Montiel y Crosas subió de tono en segundos. Varias personas del equipo Peluche Caligari tuvieron que intervenir para evitar que la confrontación pasara a mayores.

Tras calmarse el ambiente, Marc Crosas, directivo de la liga, restó importancia al incidente y aseguró que todo quedó en una simple calentura del juego.

“Es entendible que haya reclamos en cuanto al arbitraje siempre. A mi me sabe muy mal que el peluche haya pedido en la forma que lo hace. Lo tuvo de la mano. Recibimos de buena forma a Furia a Pío FC, sabemos que es lo local aunque no esté en nuestra liga, nosotros lo que queríamos es que Persas y Peluche ganaran, se nos escapa al final de la manos, al final es eso, cosas que pasan y quedan ahí”, explicó su postura y señaló que los reclamos son parte del deporte.

Minutos más tarde, Montiel compartió su versión del altercado en redes sociales, donde defendió su reacción. El ‘Escorpión Dorado’ aseguró que su molestia iba más allá del arbitraje y que fue provocada directamente por el comportamiento de Crosas tras el silbatazo final.

Según Montiel, el detonante fue una supuesta burla del directivo hacia el entrenador de Peluche Caligari. De acuerdo con su testimonio, Crosas “cruzó toda la cancha para burlarse en la cara del entrenador de Peluche Caligari”.

Montiel acompañó sus palabras con un video que presentó como evidencia del momento, alimentando aún más la conversación en redes sociales.

