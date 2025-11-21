De la ilusión al silencio; Peluche cae en casa y Furia FC levanta el título con una remontada épica

Furia FC escribió este viernes una de esas historias que quedan para siempre en la Kings League Cup. Contra todo pronóstico, el equipo de Neymar y Cris Guedes remontó en el último suspiro para coronarse campeón con un 3-4 que silenció el estadio Harp Helú. La final, que pintaba para ser mexicana, terminó en una noche teñida de amarillo y verde.

Peluche Caligari había ilusionado a los suyos desde el arranque. El gol de Hugo y después el tanto de Eder para el 2-0 encendieron a la afición local, que vivía una fiesta entre baile, tamborazos y un ambiente que retumbaba en cada rincón del estadio. Pero esa misma intensidad se transformó en sorpresa cuando la suerte dejó de acompañarlos.

La reacción brasileña comenzó a tomar forma en la segunda mitad. Cris Guedes convirtió su penal para acercar a Furia FC, mientras que el Escorpión Dorado no falló el suyo y lo celebró “al estilo jarabe tapatío en honor a Werevertumorro”, desatando la locura en la tribuna. Ese momento parecía encaminar el título para Peluche, que ganaba 3-1 y tenía controlado el partido.

Peluche cae en casa y Furia FC levanta el título con una remontada épica - Foto: Cortesía

El cierre, sin embargo, fue una tormenta perfecta a favor de los brasileños. Lupao apareció con un doblete que estremeció el Harp Helú y emparejó el marcador 3-3, abriendo una grieta en la muralla que había comandado Josecarlos Van Rankin durante casi todo el juego. Furia FC olió sangre y no soltó la presión.

En la última jugada, cuando Peluche ya acariciaba el título, Jeffrinho aprovechó una descolgada para firmar el 3-4 definitivo. El estallido de los jugadores de Furia FC contrastó con el silencio absoluto en la casa de los Diablos Rojos del México. La dupla presidencial volvió a sonreír como en los primeros días del proyecto.

La noche que debía ser mexicana terminó convertida en carnaval brasileño. Neymar y Cris Guedes celebraron como hace tiempo no lo hacían, recuperando esa chispa perdida y levantando el trofeo continental en el momento más inesperado. Furia FC dio la vuelta, resistió, creyó y conquistó la Kings League Cup 2025 en una final que quedará marcada para siempre.