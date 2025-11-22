Más Información

Surf Open Cerritos 2025 rompe récord de surfistas inscritos en su segunda edición

Surf Open Cerritos 2025 rompe récord de surfistas inscritos en su segunda edición

Santiago Giménez podría irse del Milan para convertirse en refuerzo de la Premier League; ¿Qué equipos lo buscan?

Santiago Giménez podría irse del Milan para convertirse en refuerzo de la Premier League; ¿Qué equipos lo buscan?

Christian Martinoli explota contra la Selección Mexicana: "Ahí no escuché a los pinch... jugadores"

Christian Martinoli explota contra la Selección Mexicana: "Ahí no escuché a los pinch... jugadores"

Barcelona vs Athletic Club: Horarios y canales para ver el partido EN VIVO

Barcelona vs Athletic Club: Horarios y canales para ver el partido EN VIVO

Hernán, sobrino de Hugo Sánchez, acusa “un tapón” a los jóvenes en el futbol mexicano

Hernán, sobrino de Hugo Sánchez, acusa “un tapón” a los jóvenes en el futbol mexicano

La Selección Mexicana terminó el año con un empate y una derrota, pero un sinfín de críticas y la relación con la afición en uno de sus peores momentos. , conductor de TV Azteca, alzó la voz contra los jugadores del Tri que criticaron las manifestaciones del público.

En el podcast 'Farsantes con gloria' que conduce junto a Luis García, Martinoli aseguró que "al siguiente partido hubo una mentadera de madre peor que la de Torreón, a Malagón más leve, pero el resultado que fue derrota, terminó con abucheos. Se detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar, y ahí no escuché a los pinches jugadores decir que no mame la gente, por qué nos critica, por qué estamos en San Antonio, por qué estamos aquí".

Lee también

Además, señaló su deseo de que los jugadores alcen la voz en todo momento.

"Cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los huevos de decir que por qué te reclaman, dilo siempre, no lo digas cuando se te antoje, sé coherente y dilo siempre", agregó Martinoli.

"Si a ti te emputa que te critiquen, dilo siempre, no nomás cuando un día se te ocurrió decirlo. Si estás caliente que cada partido que juegas, que cada partido para el aficionado es una mierda más grande que la otra, dilo siempre, no lo digas y menos cuando vienes de jugar en México, porque la gente siente que la Selección Mexicana ya no es de México, es de los mexicoamericanos o de la gente que vive en Estados Unidos; aquí se vale la expresión pero dilo siempre, no solo cuando estés caliente, porque fue peor lo de San Antonio que lo de Torreón y no escuché a nadie que se quejara", concluyó.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS