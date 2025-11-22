Hugo Sánchez extraña los banquillos, así lo reveló su sobrino; quiere un proyecto interesante

Hugo Sánchez ha hecho de todo en su vida. Se tituló de odontólogo, fue futbolista, campeón en México, España, mundialista… Además, como director técnico logró coronarse en dos ocasiones con sus amados Pumas para ser el primer bicampeón en torneos cortos en México.

Hugo no dirige desde 2012, cuando dejó al Pachuca, pero “aún tiene hambre de muchas cosas por hacer”, menciona su sobrino y socio, Hernán Sánchez. “No sé por qué no ha regresado. Bueno, sí sabemos, es porque… Todos sabemos por qué es”, menciona de forma sarcástica.

Pero Hugo Sánchez quiere regresar. En los ojos del mito aún brilla la estrella del triunfo: “Se ha quedado con las ganas de volver a iniciar algo, no sé”.

Hugo quiere volver: “Todos los días, él dice que quiere regresar a dirigir, pero quiere un proyecto interesante. Cosa que sabemos que acá [en México] no se da, por la necesidad de resultados inmediatos, por el formato de la Liga. Es muy difícil que los equipos se la jueguen y se comprometan a un proyecto serio de dos años para arriba”. Así que por ahora, el tres veces mundialista está bien metido en el proyecto de la Academia Hugo Sánchez. “Viene muy seguido. Hace un mes estuvo por acá para ver cómo marchaba todo, para saludar a los chicos, eso también les da un incentivo, platica con ellos. Está atento de todo. Se le ve en los ojos esa ilusión de sacar al chamaco, al niño, de ver a alguien hacer sus marometas, no sé”.

Hugo siempre está al pendiente de todo, “Pregunta todo, porque es un perfeccionista. Al momento de hablar de este proyecto, me hizo énfasis en que su nombre está de por medio. La academia no se llama HS, se llama Academia Hugo Sánchez. Sabemos lo que representa el nombre, sobre todo en México”.