Más Información

Hernán, sobrino de Hugo Sánchez, acusa “un tapón” a los jóvenes en el futbol mexicano

Hernán, sobrino de Hugo Sánchez, acusa “un tapón” a los jóvenes en el futbol mexicano

Hernán Sánchez, el futbolista que trató salir de la sombra del tío

Hernán Sánchez, el futbolista que trató salir de la sombra del tío

Hugo Sánchez extraña los banquillos, así lo reveló su sobrino; quiere un proyecto interesante

Hugo Sánchez extraña los banquillos, así lo reveló su sobrino; quiere un proyecto interesante

Rugido, el gladiador que sueña con ser una estrella internacional de la lucha libre

Rugido, el gladiador que sueña con ser una estrella internacional de la lucha libre

Rugido, el luchador que jugó en las inferiores de Cruz Azul y Chivas

Rugido, el luchador que jugó en las inferiores de Cruz Azul y Chivas

No hay duda de que el mejor jugador mexicano de todos los tiempos es Hugo Sánchez.

Hugo, quien brilló en México y Europa, fue y es el modelo a seguir de muchos futbolistas nacionales. Mas la gran disyuntiva es ¿por qué no ha surgido su sucesor?

Pues lo buscan. Hugo, junto con su sobrino Hernán Sánchez, echó a andar la Academia Futbol Hugo Sánchez, un espacio donde se espera encontrar y formar a nuevos talentos.

“El dueño, junto conmigo, y referente, pues es Hugo Sánchez; es mi tío, el máximo exponente de nuestro futbol. El proyecto tiene alrededor de tres años, y nuestra idea es traer de vuelta a la formación de futbolistas, lo que se perdió desde hace ya varios años”, menciona Hernán Sánchez.

Parecería una utopía decir que se busca al nuevo Hugo, pero Hernán no lo niega: “La verdad que sí, lo buscamos y lo trabajamos. Creemos que tenemos la mejor metodología del mundo para hacerlo, que es la del Real Madrid, con el que tenemos vínculo, gracias a mi tío”.

La metodología no comienza en los jugadores, sino en quien enseña a estos, y deben tener ciertos requisitos: “Nos topamos con entrenadores que jugaron en tercera división y se lastimaron. Es gente que no tuvo cancha, que tendrá diplomados y cursos, pero no tienen la experiencia de haber jugado a cierto nivel”.

En su época de formación con Pumas, “nos tocaba tiros a gol con [Evanivaldo Castro] Cabinho; Raúl Servín y Rafael Amador nos enseñaban a defender… el Pareja [José Luis] López, el papá, en la media cancha. Hablo de entrenadores que fueron referentes en sus equipos”.

Hoy, todo es diferente. “En cualquier equipo va a ser muy raro que encuentres algún consagrado. Nosotros contamos con exjugadores que ya tienen experiencia en la formación. Está Germán Tello, quien jugó mucho tiempo en Pumas y fue instructor por 20 años; la base de Pumas bicampeón pasó por sus manos”.

Además, cuentan con Jorge Miranda, quien se especializa en los porteros, “Israel López López, quien fue lateral derecho, y Luis Ignacio González, el Gonzito, ¿te acuerdas que le pegaba padrísimo a la pelota?”. Todo por ir en la búsqueda de un nuevo Hugo Sánchez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS