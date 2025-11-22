No hay duda de que el mejor jugador mexicano de todos los tiempos es Hugo Sánchez.

Hugo, quien brilló en México y Europa, fue y es el modelo a seguir de muchos futbolistas nacionales. Mas la gran disyuntiva es ¿por qué no ha surgido su sucesor?

Pues lo buscan. Hugo, junto con su sobrino Hernán Sánchez, echó a andar la Academia Futbol Hugo Sánchez, un espacio donde se espera encontrar y formar a nuevos talentos.

“El dueño, junto conmigo, y referente, pues es Hugo Sánchez; es mi tío, el máximo exponente de nuestro futbol. El proyecto tiene alrededor de tres años, y nuestra idea es traer de vuelta a la formación de futbolistas, lo que se perdió desde hace ya varios años”, menciona Hernán Sánchez.

Parecería una utopía decir que se busca al nuevo Hugo, pero Hernán no lo niega: “La verdad que sí, lo buscamos y lo trabajamos. Creemos que tenemos la mejor metodología del mundo para hacerlo, que es la del Real Madrid, con el que tenemos vínculo, gracias a mi tío”.

La metodología no comienza en los jugadores, sino en quien enseña a estos, y deben tener ciertos requisitos: “Nos topamos con entrenadores que jugaron en tercera división y se lastimaron. Es gente que no tuvo cancha, que tendrá diplomados y cursos, pero no tienen la experiencia de haber jugado a cierto nivel”.

En su época de formación con Pumas, “nos tocaba tiros a gol con [Evanivaldo Castro] Cabinho; Raúl Servín y Rafael Amador nos enseñaban a defender… el Pareja [José Luis] López, el papá, en la media cancha. Hablo de entrenadores que fueron referentes en sus equipos”.

Hoy, todo es diferente. “En cualquier equipo va a ser muy raro que encuentres algún consagrado. Nosotros contamos con exjugadores que ya tienen experiencia en la formación. Está Germán Tello, quien jugó mucho tiempo en Pumas y fue instructor por 20 años; la base de Pumas bicampeón pasó por sus manos”.

Además, cuentan con Jorge Miranda, quien se especializa en los porteros, “Israel López López, quien fue lateral derecho, y Luis Ignacio González, el Gonzito, ¿te acuerdas que le pegaba padrísimo a la pelota?”. Todo por ir en la búsqueda de un nuevo Hugo Sánchez.