Fidalgo reconoce la culpa por la eliminación del América: "Soy el responsable número uno"

El Club América fue eliminado nuevamente en semifinales de la Liga MX, esta vez en manos de su acérrimo rival, las Chivas. Tras ganar 1-0 la ida, el americanismo soñaba con jugar una nueva final, pero el Rebaño se impuso por 3-1 en el Estadio Azteca en una noche con varios responsables.

Por un lado, el estratega argentino Fernando Ortiz hizo oficial su renuncia como técnico de las Águilas, pero uno de sus jugadores asumió total responsabilidad de lo ocurrido la noche del domingo en el Coloso de Santa Úrsula.

Se trata de Álvaro Fidalgo. El jugador español del América fue expulsado del partido al minuto 64 por una fuerte plancha sobre Fernando Beltrán.

En ese momento del partido, el América estaba 1-1 empatando con Chivas, 2-1 arriba en el global y parecía que, con poco más de 20 minutos por jugar, las Águilas tendrían el partido bajo control.

Finalmente, las Chivas remontaron la serie al contar con un hombre de más en el campo de juego, eliminaron al América, y el joven americanista reconoció en zona mixta, al borde de las lágrimas, su parte de culpa por lo ocurrido en esta serie de semifinales.

"Soy el responsable número uno de la eliminación. No sé por qué, en la vida me habían expulsado. Nunca había hecho una entrada así, por más que le de vueltas no sé por qué. Ni siquiera me atreví a ver a mis compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía" declaró Fidalgo.

"Llegué hace unos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegué. Nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron y siento que lo tiré todo a la mierda. Las disculpas no sirven para nada después de un error así" agregó.

