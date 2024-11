Fernando Valenzuela Jr comparte emotiva frase de despedida a su padre: "No te me vayas todavía"

Hace unas horas en Los Ángeles se vivió el último adiós al histórico beisbolista mexicano Fernando Valenzuela, quien falleció el pasado 22 de octubre dejando un momento muy triste para sus fanáticos.

En una emotiva ceremonia religiosa, varios amigos y familiares se despidieron del 'Toro' en una misa de cuerpo presente, misma que tuvo momentos llenos de recuerdos y melancolía.

Uno de ellos al llegar las palabras de Fernando Valenzuela Jr, quien luego de escuchar al reverendo James Anguiano y su ex compañero Mike Scioscia tomó el micrófono para agradecer las muestras de cariño de los aficionados y los Dodgers.

“Agradecemos lo que han hecho por él en los últimos años, en vida, los Dodgers haciéndolo leyenda, retirando su número que, en fin, el número 34 no nada más es un símbolo para nosotros, sino para Los Ángeles, para los Dodgers. A mi papá lo amaba mucha gente, uno no lo sabe porque lo tiene en la casa... Una de las cosas que más describió a mi papá fue que no te pedía nada, creo que nunca le pidió nada a nadie en su vida, él siempre le gustaba darle a la gente todo, como le dije, él siempre daba consejos, se sentaba contigo, oía tus historias", mencionó.

Con lágrimas, Valenzuela siguió hablando del gran legado de su papá, dejando claro que extrañará sus consejos y que previo a la muerte del emblemático deportista mexicano pudo despedirse.

“Aunque siempre va a estar nuestros corazones, siempre resonarán sus consejos: ‘llega a tiempo, rasúrate, haz las cosas bien, sé respetuoso y siempre trabaja duro en lo que hagas. Creo que lo último que le dije fue: ‘Papá, no te me vayas todavía, no te me vayas. Es una gran parte de mi vida todavía, necesito de tus consejos, todavía todavía no sé todo’", agregó.

“Y me dijo: ‘tú sabes suficiente, tú sabes bastante’ y eso siempre me lo voy a llevar, de qué él sí creía, que sigo aprendiendo de él, de sus consejos y quiero ser un buen hombre, un buen papá, buen hijo como fue él, quiero ser como Fernando Valenzuela, y la forma que trataba toda la gente alrededor de él, y creo que todos podemos aspirar a ser igual que él”, finalizó el hijo del beisbolista mexicano.