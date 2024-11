La continuidad de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull es un hecho que ha sido constante en la Fórmula 1 debido a los resultados del mexicano en las clasificaciones, en las prácticas libres y en las propias carreras.

Pese a esta situación Red Bull parece que logrará ser campeón de pilotos gracias a Max Verstappen, de hecho, su padre Jos Verstappen, manifestó su postura a la posible salida de Checo Pérez para que sea sustituido por otro volante.

“Sí, me agrada la idea de que Lawson llegue a acompañar a Max, ciertamente yo no me opondré”, declaró recientemente Jos a medios internacionales.

Max ocupa el primer puesto del campeonato con 393 puntos, mientras que el campeonato de constructores Red Bull suma 544 y están en la tercera posición, desde el análisis de Jos estos números son únicamente mérito de su hijo.

“Si, Max está solo en la pelea, pero a él no le importa, ya sabes, tiene que hacerlo solo, sin Checo”, comentó.

Respecto al Jos Verstappen ve de manera positiva que entre los cambios de Red Bull para el 2025 llegue Liam Lawson.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo, me parece lógico que sí, está parado un escalón por delante de Checo Pérez”, añadió en sus declaraciones.

Verstappen pide a Red Bull echar a Horner

¿Cuándo vuelven a correr Checo Pérez y Max Verstappen?

La Fórmula 1 se encuentra en la recta final de la temporada y la siguiente carrera será en la última semana de noviembre.

Gran Premio de Las Vegas

24 de noviembre

Las Vegas Street Circuit