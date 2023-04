Fernando Ortiz rompe el silencio, tras la pelea con Nicolás Larcamón

Fernando Ortiz no estará en el banquillo del América en el duelo ante Monterrey y Cruz Azul, luego de recibir la sanción de dos partidos tras la pelea que tuvo con Nicolás Larcamón, técnico del León, el pasado sábado en el Estadio Azteca.

Situación que le duele, pero encuentra calma con su cuerpo técnico, que llevará las riendas del cuadro azulcrema.

“Doler, duele. Cuando un entrenador está afuera por expulsión en cualquier equipo duele. Estoy sumamente tranquilo con el cuerpo técnico que tengo, lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera dentro del campo. Aprender de lo que me sucedió, que no vuelva a pasar”, declaró el ‘Tano’ en las instalaciones de Coapa.

El timonel azulcrema agradeció también el apoyo que ha recibido por parte de la afición americanista; sin embargo, aseguró que no volverá a dar esa imagen.

“He hablado muy poco con la directiva, esa es la realidad. Agradecimiento a la afición, pero es algo que no tiene que ocurrir, no es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte, tendré que controlar las emociones personales. Es experiencia y va a quedar dentro del campo”, agregó el sudamericano.

Sobre el duelo del próximo sábado ante Rayados de Monterrey, único equipo con el que no ha podido sumar puntos desde que tomó al América, manifestó su respeto.

“Es el líder del torneo, tenemos respeto hacia esa institución, hacia ese equipo y al entrenador que tiene. Nosotros en casa haremos lo mismo que venimos haciendo, buscando el partido. Intentaremos desde el minuto cero al 95 ser el protagonista porque estamos en casa y ojalá podamos hacer un buen partido”, concluyó Fernando Ortiz.