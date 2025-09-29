Más Información

Felipe Drugovich llega a Fórmula E con Andretti; espera correr en la categoría por muchos años

Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 11?

Lewis Hamilton anuncia la muerte de Roscoe con conmovedor mensaje: “Una de las experiencias más dolorosas”

Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia en Culiacán; fue operado por fuerte dolor

Resultado: Tijuana vence a Cruz Azul y termina con su invicto en la Liga MX

En 2022, Felipe Drugovich se coronó campeón de la Fórmula 2 e inmediatamente fue firmado por Aston Martin de para su programa de desarrollo, pero al no tener oportunidad de ser uno de los pilotos titulares, el brasileño abandonó ese sueño para llegar a la categoría eléctrica.

Con su llegada a la Fórmula E, Drugovich aceptó que ya era necesario regresar a un proyecto donde él fuera uno de los protagonistas, razón por la que vio con buenos ojos firmar con Andretti.

"Estoy muy feliz de llegar aquí. Es el momento ideal para hacerlo, me estaba sintiendo con la necesidad de regresar (a manejar)".

Drugovich no le cierra las puertas a un posible regreso a la Fórmula 1, pero también aclaró que espera estar en la categoría eléctrica por un largo periodo.

"Todavía no sé (sobre su rol en F1), tengo que esperar al final del año para saber qué pasa con los otros pilotos. Considero que es algo permanente (estar en Fórmula E) espero poder hacerlo de lo mejor desde el comienzo para tener una larga carrera".

Sobre sus expectativas para su temporada debut, el brasileño fue contundente y se enfocó en lo básico que podría hacer durante su primer año con Andretti.

"Mis objetivos personales son aprender lo máximo posible, sé que es algo repetitivo decirlo, pero pienso que no hay mucho que establecer como meta si aún no tienes el dominio total de la categoría, como es mi caso".

Felipe Drugovich arrancará su carrera en Fórmula E corriendo en el E Prix de São Paulo, Brasil.

