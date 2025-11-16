Fecha FIFA: Horario y canales para ver las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026; hoy, domingo 16 de noviembre

Más Información
Portugal, ya clasificado para el Mundial de 2026, abrió la agenda de los partidos que —este domingo— se disputarán como parte de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.
Por un lado, Azerbaiyán se enfrentará a Francia. Cabe recordar que "Les Bleus" ya aseguraron su boleto al histórico torneo que, en siete meses, se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Unas horas más tarde, Italia y Noruega se harán frente en un duelo que podría definir el futuro del cuadro donde milita Erling Haaland, ya que prácticamente tienen cerca el boleto a la Copa del Mundo. En contraste, el conjunto italiano enfrentará un escenario difícil: necesitan una goleada histórica para salvarse del repechaje.
Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver cada uno de los partidos.
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los clasificatorias para el Mundial de 2026?
Domingo, 16 de noviembre
- Azerbaiyán vs Francia | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
- Albania vs Inglaterra | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
- Nigeria vs República Democrática del Congo | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FIFA+.
- Italia vs Noruega | 13:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
