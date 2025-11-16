Más Información

Fecha FIFA: Horario y canales para ver las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026; hoy, domingo 16 de noviembre

Portugal clasifica al Mundial de 2026; aplasta con nueve goles a Armenia

América vs Chivas: Horario y canales para ver la semifinal de la Liga MX Femenil; hoy, domingo 16 de noviembre

Jauan Jennings: el hombre que aprendió a convertir la duda en motor

Coral Bonilla encuentra en su padre a su mayor fuente de inspiración para consagrarse en el surf

Portugal, ya clasificado para el , abrió la agenda de los partidos que —este domingo— se disputarán como parte de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Por un lado, Azerbaiyán se enfrentará a Francia. Cabe recordar que "Les Bleus" ya aseguraron su boleto al histórico torneo que, en siete meses, se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Unas horas más tarde, Italia y Noruega se harán frente en un duelo que podría definir el futuro del cuadro donde milita Erling Haaland, ya que prácticamente tienen cerca el boleto a la Copa del Mundo. En contraste, el conjunto italiano enfrentará un escenario difícil: necesitan una goleada histórica para salvarse del repechaje.

Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver cada uno de los partidos.

Kylian Mbappé en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: EFE
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los clasificatorias para el Mundial de 2026?

Domingo, 16 de noviembre

  • Azerbaiyán vs Francia | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
  • Albania vs Inglaterra | 11:00 A.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
  • Nigeria vs República Democrática del Congo | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FIFA+.
  • Italia vs Noruega | 13:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

Francia, durante el partido ante Ucrania en los clasificatorias para el Mundial de 2026 - Foto: EFE
